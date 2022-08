Maurizio Sarri parla in maniera molto soddisfatta ai microfoni di DAZN dopo la vittoria ottenuta per 3-1 sull'Inter nel big-match del sabato della terza giornata di campionato. Il successo permette alla sua Lazio di balzare in solitaria in testa alla classifica con 7 punti , in attesa dei risultati delle gare di domenica.