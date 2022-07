Apocalisse 4800, l'anticiclone africano che ha ricevuto il testimone da Caronte a metà luglio, continua a rendere rovente l'estate italiana ed europea. Le proiezioni dei meteorologi per il mese di agosto non lasciano particolari spiragli per raffrescamenti, anzi. Gli ultimi aggiornamenti prevedono un'estate bollente, sugli stessi livelli, se non superiori, a quelli terribili del 2003, l'anno più caldo mai registrato.

Il Mondiale del Qatar, in partenza il 21 novembre, ha costretto a un inizio anticipato dei campionati nazionali, ancor prima di Ferragosto. Una scelta obbligata che ora rischia di trasformarsi in un boomerang pericolosissimo di fronte al caldo torrido persistente. Anche il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha espresso preoccupazione in occasione della visita odierna alla Dacia Arena, stadio dell'Udinese.

"La prima preoccupazione è legata al clima. L'eventuale persistenza delle attuali temperature renderebbe difficile cominciare a giocare il 13 agosto. Si tratterà sicuramente di una stagione anomala per via della pausa legata alla Coppa del Mondo, e sarà triste dovervi assistere senza la partecipazione della nazionale Azzurra. Ma questo fungerà da monito per investire sempre più sui giovani italiani nel nostro campionato".

