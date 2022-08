Cristiano Ronaldo del match di Premier League vinto dal Manchester United per 1-0 in trasferta contro il Southampton. Negli ultimi giorni, smentisce le voci nonostante l'ovvio enorme desiderio di poter condividere una grande esperienza con CR7. Un momento da sliding-doors. Luciano Spalletti inizia la conferenza stampa pre-partita tra Fiorentina e Napoli proprio quando entra in campo per gli ultimi venti minuti del match di Premier League vinto dal Manchester United per 1-0 in trasferta contro il Southampton. Negli ultimi giorni, il fuoriclasse portoghese è stato associato al Napoli da diversi rumor di mercato, ma il tecnico della formazione partenopeanonostante l'ovvio enorme desiderio di poter condividere una grande esperienza con CR7.

"Ronaldo sta entrando in campo in questo momento? Me lo sono perso (ride, ndr). Se vedrei bene nella mia collezione di maglie una azzurra di CR7? Chiunque vorrebbe avere le sue maglie, di tutte le squadre in cui ha giocato. Se avesse giocato qui, la vorrei".

Victor Osimhen, Cristiano Ronaldo - Calciomercato Credit Foto Eurosport

Ronaldo al Napoli? "La vedo dura, nessun contatto concreto finora"

"Ronaldo potrebbe giocare qui? Forse la domanda dovrebbe essere 'allenerebbe volentieri Ronaldo'? - ha proseguito Spalletti -. Vorrei vedere quale allenatore eviterebbe una cosa del genere da raccontare per tutta la vita. Ma, come ha detto il procuratore, non c'è alcuna trattativa. Parlando con Aurelio De Laurentiis mi ha detto che non ha ricevuto niente di vero, e mancano ormai pochi giorni alla fine del mercato. La vedo dura che si possa fare un'operazione del genere. Questo è il mio pensiero, poi bisogna sentire Giuntoli".

