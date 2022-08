Milan di Stefano Pioli, dopo il convincente 2-0 rifilato al Bologna, sarà impegnato martedì 30 agosto al Mapei Stadium, per la trasferta contro il Sassuolo. Una sfida che evoca dolci ricordi ai rossoneri, visto che su questo terreno di gioco, lo scorso 22 maggio, arrivò il successo che diede l'aritmetica certezza del Tricolore, il 19° per il club presieduto da Paolo Scaroni. Non conosce sosta la Serie A 2022-23 e, con essa, il cammino dei campioni d'Italia . Ildi Stefano Pioli, dopo il convincente 2-0 rifilato al Bologna, sarà impegnato martedì 30 agosto al, per la trasferta contro il. Una sfida che evoca dolci ricordi ai rossoneri, visto che su questo terreno di gioco, lo scorso 22 maggio, arrivò il successo che diede l'aritmetica certezza del, il 19° per il club presieduto da

Sarà però mini-emergenza per il Milan in questo primo turno infrasettimanale di campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Pioli non dovrebbe infatti convocare né Ante Rebic, né Divock Origi, potendo così contare solamente su Olivier Giroud quale "9" di peso nell'undici tipo che scenderà in campo.

Il croato resterà out a causa di un problema alla schiena, mentre per il belga sarebbe stato deciso un riposo precauzionale a causa di un'infiammazione muscolare. Pioli dovrebbe varare un ampio turnover in vista del derby contro l'Inter, in programma sabato 3 settembre. Col Sassuolo, in difesa potrebbe così rivedersi Simon Kjaer, mentre Tommaso Pobega potrebbe far rifiatare Sandro Tonali e Brahim Diaz sarebbe candidato a una maglia da titolare sulla trequarti.

