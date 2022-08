Silvio Berlusconi carico di rabbia quello che ha lasciato lo stadio Brianteo 2-1 contro l'Udinese. Il ko della formazione neo-promossa, il terzo in altrettante gare nella stagione d'esordio in Serie A, è maturato con una rimonta subìta dopo la rete iniziale di Colpani: Beto e Udogie hanno ribaltato il risultato regalando all'Udinese il primo successo dell'anno. È uncarico di rabbia quello che ha lasciato lo stadio Brianteo dopo la sconfitta casalinga sofferta dal suo Monza percontro l'Udinese. Il ko della formazione neo-promossa, il terzo in altrettante gare nella stagione d'esordio in Serie A, è maturato con una rimonta subìta dopo la rete iniziale di Colpani: Beto e Udogie hanno ribaltato il risultato regalando all'Udinese il primo successo dell'anno.

contro l'arbitraggio del signor Marco Di Bello, ma ha rassicurato la posizione sulla panchina del mister, Giovanni Stroppa, Berlusconi si è scagliato in particolare, ma ha rassicurato la posizione sulla panchina del mister, Giovanni Stroppa, nonostante la classifica ancora piangente

Ad

"Una partita un po' sfortunata per il Monza, in cui gli altri però erano indodici, perché c'era anche l'arbitro con loro. Un arbitraggio davvero scandaloso. Come si chiama l'arbitro? Di Bello? Ecco, dovrebbe chiamarsi Di Brutto. Sul loro secondo gol c'era un fuorigioco enorme, e nei contrasti ci ha sempre fischiato contro. Il futuro di Stroppa? È qui con noi. L'inizio di campionato è stato negativo, dobbiamo migliorare".

Serie A Il Monza si illude, Beto-Udogie firmano la rimonta Udinese: 1-2 5 ORE FA

"Si è sentita la mancanza dei cinque titolari - ha proseguito Berlusconi -, dobbiamo recuperare che non è in forma e insistere su schemi che non vengono rispettati. Che cosa ho detto negli spogliatoi all'intervallo? Che avremmo dovuto vincere. I difensori avrebbero dovuto marcare a uomo, ma non l'hanno fatto, così come il portiere doveva fare rinvii lunghi e gli attaccanti tirare più volte possibile".

Berlusconi: "Di Bello arbitro scandaloso. Dovrebbe chiamarsi Di Brutto"

Serie A Monza-Udinese 1-2, le pagelle: Udogie e Deulofeu sovrastanti 40 MINUTI FA