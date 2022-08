Monza di Silvio Berlusconi. Tra le mura amiche dell’U-Power Stadium, la squadra di Stroppa cade 1-2 contro un Torino in emergenza ma pieno di orgoglio. A decidere la sfida sono le reti di Aleksey Miranchuk, autore di un gran gol al 43’ per superare le resistenze di un Michele Di Gregorio in serata di grazia, e di Antonio Sanabria al 66’. Esordio amaro in Serie A per ildi Silvio Berlusconi. Tra le mura amiche dell’U-Power Stadium, la squadra di Stroppa cade 1-2 contro unin emergenza ma. A decidere la sfida sono le reti di, autore di un gran gol al 43’ per superare le resistenze di unin serata di grazia, e dial 66’.

Toro di Juric, che si conferma allenatore capace di plasmare qualsiasi gruppo e di superare ogni tipo di difficoltà, perfino in un'estate caratterizzata da addii eccellenti e pochissimi innesti nel suo gruppo squadra. Per il Monza alcuni buoni dati (54% di possesso palla, 4 tiri in porta contro la squadra che l'anno scorso ne aveva subiti meno in A) ma anche tanto lavoro da fare. Inutile la rete di Dany Mota Carvalho a tempo praticamente scaduto. Primi tre punti in classifica per il

Il tabellino

MONZA – TORINO 1-2

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon Santos (63’ Carboni), Marí, Carlos Augusto; Birindelli, F. Ranocchia (64’ Dany Mota), Barberis, Valoti (76’ Sensi), D'Alessandro; Caprari (63’ Ciurria), Petagna (77’ Gytkjaer). All. Stroppa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Adopo (70’ Segre), Djidji, Rodriguez; Singo (79’ Lazaro), Linetty, Ricci (90’ Ilkhan), Aina; Miranchuk (46’ Vlasic), Radonjic; Sanabria. All. Juric.

GOL: 43’ Miranchuk (T), 66’ Sanabria (T), 90+4 Mota (M).

AMMONITI: 19’ Singo (T), 36’ Adopo (T), 61’ Marí (M).

ARBITRO: Maurizio Mariani.

Aleksej Miranchuk realizza il gol dell'1-0 nella prima giornata della Serie A 2022-23 contro il Monza Credit Foto Getty Images

La cronaca del match in 8 momenti chiave

04’ DI GREGORIO DECISIVO!! Ricci prende subito le chiavi del centrocampo ospite: assist no-look a premiare il taglio in profondità di Sanabria, ma l’estremo difensore del Monza fa muro in uscita con un perfetto intervento.

27’ MIRACOLOSO DI GREGORIO!! Ripartenza del Toro, con Miranchuk che serve alla perfezione Radonjic in area. Sinistro molto potente a incrociare, ma il portiere del Monza si distende sulla sua sinistra e, a mano aperta, è strepitoso nel negare il gol.

43’ TORINO IN GOL, MIRANCHUK!! L’ex Atalanta bagna il suo esordio in maglia Granata con un grande gol. Perfetta combinazione al limite con Sanabria, controllo orientato e tocco dolce d’esterno sinistro per superare Di Gregorio in uscita.

66’ RADDOPPIA IL TORO!! Radonjic è una furia sulla sinistra e prova il tiro a giro. La difesa lo chiude, ma Carboni svirgola col destro e alza un campanile su cui si avventa Ricci. Tocco di sinistro e pallonetto che scavalca Di Gregorio: Sanabria ci si avventa in mezza rovesciata – partendo dietro la linea della palla – per fare 2-0.

76’ VOLA MILINKOVIC-SAVIC!! Ripartenza-show del Monza, con Ciurria che fa volare Dany Mota sulla destra. Colpo di tacco per premiare il rimorchio di Birindelli e tiro potente di quest’ultimo: il portiere granata vola a dire no e concede solo angolo.

88’ RADONJIC VICINO AL TRIS!! Altra azione stupenda del numero 49 del Toro, che rientra sul destro e prova il grande gol col tiro a giro. Impressionante la partita di Radonjic, dotato di grande, grandissima, qualità.

90’ DI GREGORIO PROVVIDENZIALE!! Mari prova a chiudere in scivolata poco fuori dall’area di rigore, ma sostanzialmente regala palla a Radonjic. Il numero 49 entra in area e prova a piazzare col destro, ma il portiere del Monza suggella una grande prova con un’altra parata.

94' ACCORCIA IL MONZA!! D'Alessandro salta netto Lazaro sulla sinistra e mette in mezzo: forse mancata comunicazione tra Milinkovic-Savic e Djidji, fatto sta che Dany Mota ringrazia tutti e accorcia le distanze sottoporta, anche se ormai la sfida è chiusa.

