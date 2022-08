futuro societario dell'Inter. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, stanno ricominciando a circolare rumor circa un potenziale riassetto azionario del club nerazzurro, e da Londra proviene la notizia secondo cui Oaktree non vorrebbe replicare quanto fatto da Elliott con l'altro club cittadino, il 275 milioni di euro sotto forma di finanziamento - con tasso d'interesse al 12% - attraverso Great Horizon, la controllata di Suning tramite cui il gruppo cinese possiede la maggioranza del club con il 68,55% delle azioni, non vuole sostanzialmente divenire proprietario del club, in un'eventuale escussione del pegno. Importanti novità per quel che riguarda il. Secondo quanto riportato da, stanno ricominciando a circolare rumor circa un potenzialedel club nerazzurro, e da Londra proviene la notizia secondo cuicon l'altro club cittadino, il Milan . Il fondo californiano, che ha da poco garantito circasotto forma di finanziamento - con tasso d'interesse al 12% - attraverso Great Horizon, la controllata di Suning tramite cui il gruppo cinese possiede la maggioranza del club con il 68,55% delle azioni,sostanzialmentedel club, in un'eventuale escussione del pegno.

maggio 2021, epoca del finanziamento, era ben chiaro che l'utilizzo delle quote dell’Inter come pegno per il finanziamento significava che, se entro il 2024 Suning non rispettasse i parametri o non riuscisse a ripagare l’intera cifra del prestito (insieme agli interessi maturati), Oaktree acquisirebbe la vendita del club per ripagare i debiti contratti. Già nel, epoca del finanziamento, era ben chiaro che l'utilizzo delleper il finanziamento significava che,Suning non rispettasse i parametri o non riuscisse a ripagare l’intera cifra del prestito (insieme agli interessi maturati), Oaktree acquisirebbe la maggioranza del club nerazzurro , diventandone proprietario. Opzione che pare però scartata a priori dal fondo californiano, aprendo così una sola potenziale via alla famiglia Zhang: laper ripagare i debiti contratti.

"Sul mercato, da alcuni giorni, si parla di un certo fermento della banca statunitense Goldman Sachs, che starebbe per mandare a potenziali investitori un teaser (un documento riservato, ndr) relativo all’Inter. La famiglia Zhang, in estate, ha smentito un disimpegno proprietario dai nerazzurri, ma intanto da Londra rimbalzano indiscrezioni sul creditore Oaktree, che non sarebbe intenzionato a replicare quanto fatto da Elliott con il Milan. L’investitore californiano non vuole dunque diventare proprietario del club, in una eventuale escussione del pegno. A questo punto l’unica carta a disposizione degli Zhang, per ripagare i debiti, è la futura vendita della squadra".

