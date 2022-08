Nicolò Zaniolo, ma è molto probabile che la Roma possa riabbracciarlo soltanto dopo la sosta per le nazionali di fine settembre. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto a tempo record dopo trauma diretto alla spalla sinistra, con lussazione. Zaniolo dovrà osservare uno stop di 3-4 settimane. Operazione scongiurata per, ma è molto probabile che la Roma possa riabbracciarlo soltanto dopo la sosta per le nazionali di fine settembre. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto a tempo record dopo l'abbandono forzato del terreno di gioco nella partita vinta per 1-0 sulla Cremonese hanno evidenziato un. Zaniolo dovrà osservare

Georginio Wijnaldum. L'olandese ha riportato Si tratta della seconda tegola piovuta sul centrocampo della Roma in una manciata di ore. Nell'allenamento di domenica 21 agosto, precedente l'impegno interno contro la Cremonese, si è infortunato il neo-acquisto. L'olandese ha riportato una frattura alla tibia destra dopo uno scontro duro con Felix, e, in caso di operazione chirurgica, dovrà restare ai box per quattro mesi.

Ad

La Roma potrebbe tornare sul mercato per tamponare i problemi di organico in questa prima parte di stagione. L'ultimo rumor, emerso in queste ore, parla di un clamoroso ritorno di fiamma di Radja Nainggolan, che si sarebbe offerto alla formazione di José Mourinho.

Serie A La Roma vince, ma perde ancora Zaniolo: 1-0 firmato Smalling 4 ORE FA

Nainggolan si offre alla Roma, Juve tentata da Milik

Serie A Roma, altra tegola: infortunio alla spalla per Nicolò Zaniolo UN' ORA FA