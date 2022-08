Salernitana di Davide Nicola travolge infatti 4-0 una record societario negativo con questo k.o. Nella loro storia, i blucerchiati non avevano infatti mai iniziato un campionato di Serie A non andando in gol nelle prime tre giornate. Ci riesce la squadra di Marco Giampaolo, oggi totalmente priva di idee in cabina di regia, con Gonzalo Villar provato da vertice basso nel 4-1-4-1 iniziale del Doria ma mai in grado di dare fosforo e qualità alla manovra. Delirio granata all’Arechi di Salerno. Ladi Davide Nicolainfattiuna Sampdoria irriconoscibile e giunta a uncon questo k.o. Nella loro storia, i blucerchiati non avevano infatti mai iniziato un campionato di Serie A non andando in gol nelle prime tre giornate. Ci riesce la squadra di, oggi totalmente priva di idee in cabina di regia, conprovato da vertice basso nel 4-1-4-1 iniziale del Doria ma mai in grado di dare fosforo e qualità alla manovra.

Discorso completamente opposto per i granata. Lassana Coulibaly e Tonny Vilhena dominano a centrocampo, mixando alla perfezione qualità e quantità, mentre in attacco la coppia Bonazzoli-Dia si spartisce gol e assist. L’ex Villareal apre la sfida al 7’, depositando in rete da due passi su invito dello stesso Bonazzoli, mentre il numero 9 sigla il 2-0 con un sinistro potente dall’altezza del dischetto di rigore. Nella ripresa la Salernitana dilaga con le reti di Vilehna – uno-due stupendo proprio con Coulibaly – e di Erik Botheim, autore di un destro chirurgico da posizione defilata, che bacia il palo e s’infila alle spalle di un incolpevole Emil Audero. Prova sontuosa dei padroni di casa, tanti interrogativi aperti invece per i blucerchiati.

Il tabellino

SALERNITANA – SAMPDORIA 4-0 (2-0)

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber (81’ Pirola), Fazio, Bronn; Candreva (78’ Sambia), Coulibaly L., Maggiore, Vilhena, Mazzocchi (46’ Kastanos); Dia (78’ Valencia), Bonazzoli (65’ Botheim). All. Nicola.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Augello; Villar (62’ Vieira); Leris (63’ Quagliarella), Rincon, Sabiri (80’ Yepes), Djuricic (62’ Verre); Caputo (63’ Gabbiadini). All. Giampaolo.

GOL: 7’ Dia (SAL), 16’ Bonazzoli (SAL), 50’ Vilhena (SAL), 76’ Botheim (SAL).

ASSIST: 16’ e 76’ Dia (SAL), 50’ Coulibaly (SAL).

AMMONITI: 11’ Depaoli (SAM), 26’ Mazzocchi (SAL), 79’ Rincon (SAM).

ESPULSI: nessuno.

ARBITRO: Davide Massa (di Imperia).

NOTE: 52’ ammonito Nicola (SAL).

Il momento social

La cronaca del match in 5 momenti chiave

7’ GOOOOL DI DIA!! La sblocca la Salernitana. Bonazzoli scappa sulla destra sul filo del fuorigioco, tenuto in gioco da Depaoli, e mette in mezzo. Lo stesso Depaoli non riesce a liberare l’area e per Dia è un gioco da ragazzi infilare Audero da due passi.

16’ RADDOPPIA BONAZZOLI!! Dopo l’assist, anche la rete. Mazzocchi è una furia sulla sinistra e trova Dia quasi sulla linea di fondo: l’autore del primo gol mette in mezzo rasoterra, velo intelligente di Vilhena e il sinistro di Bonazzoli finisce sotto la traversa.

38’ TRIPLA OCCASIONE PER LA SAMP!! Djuricic riceve in area e ci prova col destro a giro: Sepe respinge, ma la palla carambola incredibilmente sulla schiena di Candreva e arriva a Caputo. Mezza rovesciata di quest’ultimo e nuovo grande intervento di Sepe, eppure non è finita! Campanile su cui si avventa Leris, ma il suo colpo di testa finisce docile tra le braccia del portiere avversario: che gol “mangiato”.

50' TRIS DI VILHENA!! Azione stupenda del numero 10 granata, il quale recupera palla e, arrivato al limite, chiede l'uno-due a Coulibaly. Scavetto di ritorno perfetto e sinistro comodo per Vilhena, utile a battere Audero e firmare il tris dei padroni di casa.

76' ALLA FESTA S'ISCRIVE ANCHE BOTHEIM!! Ripartenza incredibile di Coulibaly, che strappa palla a un avversario e lancia Dia in contropiede. Il numero 29 granata attende e poi serve la profondità di Botheim: destro chirurgico da posizione defilata, palla che bacia il palo lontano e s'insacca.

MVP

Lassana COULIBALY - Assoluto dominatore del centrocampo: interdizione, rifinitura (e che classe nell'uno-due con Vilhena per il provvisorio 3-0), dominio su qualsiasi avversario. Serata da incorniciare.

Fantacalcio

PROMOSSO - Boulaye DIA. Gol e due assist all'esordio in Serie A. Bastano ampiamente per superare l'esame a pieni voti.

BOCCIATO - Fabio DEPAOLI. Protagonista, in negativo, nei primi due gol dei granata. Nella ripresa prova a scuotersi, ma non ne ha.

Le pagelle

