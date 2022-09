Silvio Berlusconi, attuale presidente del Monza, ha parlato della possibilità Il dibattito popolare per consultare i cittadini milanesi sulla costruzione di un nuovo stadio per Inter e Milan è slittato rispetto alla data originale del 19 settembre. Stando a quanto annunciato dal sindaco, Beppe Sala, si andrà oltre domenica 25 settembre, data delle elezioni., attuale presidente del Monza, ha parlato della possibilità dell'abbattimento dello storico impianto del capoluogo lombardo, inaugurato nel lontanissimo 1926, ristrutturato nel 1955 e ampliato in occasione dei Mondiali di Italia '90.

"San Siro è nel mio cuore. Come è nel cuore di tutti i milanisti e i milanesi - ha dichiarato Berlusconi parlando a TeleLombardia -. Qui, il mio Milan, ma anche l'Inter, hanno scritto pagine fondamentali della storia del calcio italiano. Costruire un nuovo stadio è una scelta, ne comprendo le ragioni. Può essere importante per il futuro delle due squadre milanesi, però fatico a immaginare che un simbolo dello sport come San Siro possa essere semplicemente abbattuto. Si può e si deve fare di tutto per non disperdere la memoria del nostro calcio, che è un pezzo, direi anche non secondario, dell'identità collettiva di Milano e della Lombardia".

Ad

Serie A Addio a San Siro! Il progetto prevede la demolizione del Meazza 15/09/2022 ALLE 10:30

Le 10 partite più belle di Inter e Milan a San Siro