Spezia non aveva infatti mai vinto all’nuova guida tecnica di Luca Gotti, grazie alla rete (al 36’) di M'Bala Nzola, abile nello scatto su geniale assist di Simone Bastoni e nel bucare tra le gambe Guglielmo Vicario. L’Empoli gioca una buona partita, ma l’assalto finale non va a buon fine; pur non avendo ancora avuto il tempo materiale affinché i suoi nuovi giocatori ne possano assimilare i concetti calcistici, Paolo Zanettipuò ritenersi soddisfatto, al netto del risultato. Una serata quasi storica, quella che matura allo Stadio Alberto Picco. Nelle due precedenti occasioni, lonon aveva infatti mai vinto all’ esordio in Serie A . Ci riesce stavolta, sotto la, grazie alla, abile nello scatto sue nel bucare tra le gambe. L’Empoli gioca una, ma l’assalto finale non va a buon fine; pur non avendo ancora avuto il tempo materiale affinché i suoi nuovi giocatori ne possano assimilare i concetti calcistici,, al netto del risultato.

Nel nuovo attacco empolese brilla sicuramente Mattia Destro, il quale ingaggia un bel duello con Bartlomiej Dragowski ed è sfortunato in più di un’occasione. All’esordio con la maglia dello Spezia, schierato anche un po’ a sorpresa titolare, l’estremo difensore sigilla invece la sua porta e mantiene il risultato con ottimi interventi. Primi 3 punti per lo Spezia, che chiude così una striscia di quattro k.o. interni consecutivi della scorsa stagione.

Il tabellino

SPEZIA – EMPOLI 1-0

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi (76’ Strelec), Agudelo (91’ Ellertsson), Bourabia (91’ Sala), Reca (76’ Holm), Bastoni; Nzola, Verde (61’ Ekdal). All. Gotti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson (54’ Cambiaghi), Marin, Bandinelli (88’ Fazzini); Bajrami; Lammers, Destro (72’ Satriano). All. Zanetti.

GOL: 36’ Nzola (S).

AMMONITI: 4’ Gyasi (S), 14’ Henderson (E), 60’ Reca (S).

ARBITRO: Daniele Chiffi.

La cronaca del match in 4 momenti chiave

18’ DRAGOWSKI DICE NO!! Grande ripartenza dell’Empoli, con Bandinelli che la suggella servendo alla perfezione Destro. Movimento da grande bomber, a tagliare fuori un avversario pur restando spalle alla porta: il portiere dello Spezia però gli si getta tra i piedi, chiudendogli lo specchio con tempismo.

22’ CI PROVA BAJRAMI!! Brutto pallone perso a metà campo dallo Spezia, col numero 10 che recupera e s’invola verso la porta di Dragowski. Ai 20 metri Bajrami si ferma e prova il destro, ma incrocia troppo e non riesce a impensierire il portiere avversario.

36’ ECCOLO NZOLA, 1-0 SPEZIA!! Assist stupendo di Bastoni, a premiare il movimento in profondità di Nzola. L’attaccante entra in area e, di prima intenzione, lascia partire un destro che buca Vicario tra le gambe.

43’ ANCORA DESTRO, MA NON VA!! Altra grande giocata dell’attaccante, che riceve al limite e, in girata, va vicinissimo al pareggio. Dragowski non ci sarebbe arrivato, ma la sfera esce di pochissimo alla sua destra.

Il migliore

M'Bala Nzola. Gol decisivo a parte, è in tutte le giocate più pericolose dello Spezia e, nel 2° tempo, aiuta tantissimo la sua squadra a rifiatare e fa reparto sostanzialmente da solo.

