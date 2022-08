Milan, ora è ufficiale il passaggio di proprietà. La società rossonera ha comunicato sul proprio sito l'acquisizione da parte del gruppo RedBird per 1,2 miliardi di euro. Firmato il closing, dopo quattro anni termina l'avventura del fondo Elliott culminata con la conquista dello scudetto e l'inizio di una nuova stagione con il tricolore cucito sul petto della maglia a distanza di oltre un decennio dall'ultima volta, il controllo maggioritario passa nelle mani della società statunitense fondata da Gerry Cardinale, nuovo proprietario.

il completamento dell’acquisizione del Milan porta il patrimonio gestito da RedBird a circa 7,5 miliardi di dollari, con AC Milan che va ad aggiungersi al portafoglio di investimenti globali di RedBird nello sport e nell’intrattenimento”. Come detto, un progetto di acquisizione miliardario . Il fondo RedBird ha versato subito 600 milioni, mentre la restante metà è stata ricevuta in prestito dal gruppo Elliott, che rimane azionista di minoranza per lo 0.07%. Nel comunicato si specifica anche che “”.

Cardinale: "Manterremo il Milan ai vertici del calcio europeo e mondiale"

Le prime parole di Gerry Cardinale formalmente in qualità di proprietario della società rossonera: "La nostra visione per il Milan è chiara: supporteremo i nostri talentuosi giocatori, allenatori e staff nel loro impegno a raggiungere il successo in campo e per consentire ai nostri tifosi di condividere le straordinarie esperienze di questo Club storico [...] per raggiungere un obiettivo: mantenere il Milan al vertice del calcio europeo e mondiale".

Anche LeBron James e i New York Yankees tra gli investitori

Come preannunciato dal Financial Times il giorno precedente, e confermato dal comunicato ufficiale dei rossoneri, tra i sottoscrittori del fondo ci sono anche la stella del basket NBA LeBron James e la famiglia proprietaria degli Yankees, la franchigia di baseball più famosa al mondo. Ma anche l'imprenditore italiano Riccardo Silva, attivo nel campo dei diritti tv. Per quanto riguarda la dirigenza, il presidente Paolo Scaroni potrebbe restare, mentre l'ad Ivan Gazidis è in bilico.

Cardinale: "Redbird custode della storia e dei successi del Milan"

