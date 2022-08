Hellas Verona non ha cominciato nel migliore dei modi la "Il grande, grandissimo, Claudio Garella" ciao campione d'Italia - non sono mancati episodi deprecabili. L'non ha cominciato nel migliore dei modi la Serie A 2022-23 . Alla prima di campionato, gli scaligeri di Gabriele Cioffi hanno incassato un pesante k.o. contro il Napoli . In una partita cominciata col bellissimo ricordo di Claudio Garella , storico portiere di entrambi i club, scomparso qualche giorno fa e ricordato da uno striscione della Curva Sud veronese -- non sono mancati episodi deprecabili.

Il Verona è stato infatti multato con un'ammenda complessiva di quindicimila euro dal Giudice Sportivo, "per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria" e per lancio di oggetti da parte dei tifosi scaligeri. Per quest'ultima fattispecie, sono state multate anche Inter e Lecce con ammende pari a tremila euro cadauna.

Per quanto riguarda invece i cori razzisti contro Victor Osimhen, il quale ha risposto con esultanza polemica in occasione del gol del provvisorio 1-1, il Giudice Sportivo "ritiene necessario che venga specificato" dalla procura federale, "sentiti se del caso anche i responsabili dell'ordine pubblico, i sotto settori della curva sud, ove individuabili, da cui partivano i primi cori di discriminazione razziale".

