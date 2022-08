Milan di Stefano Pioli ritorna al Mapei Stadium ma non riesce a centrare il successo con un Sassuolo che, anzi, rischia il colpaccio. Al 23' Domenico Berardi - e assegnato da Giovanni Ayroldi per doppio fallo della coppia Saelemaekers-Florenzi su Georgios Kyriakopoulos - salvando così il pareggio 0-0. Partita in cui il Sassuolo gioca in modo molto ordinato e concede soltanto 2 tiri in porta ai rossoneri, strappando un punto prezioso in ottica classifica. Cento giorni dopo la festa per il 19° Scudetto, ildi Stefano Pioli ritorna alma non riesce a centrare il successo con unche, anzi, rischia il colpaccio. Al 23' Mike Maignan para infatti il rigore calciato da- e assegnato da Giovanni Ayroldi per doppio fallo dellasu Georgios Kyriakopoulos - salvando così il. Partita in cui il Sassuolo gioca in modo molto ordinato e concede soltanto 2 tiri in porta ai rossoneri, strappando un punto prezioso in ottica classifica.

Brutto infortunio per Berardi, uscito in lacrime e portato a braccia dallo staff sanitario del Sassuolo, dopo uno scontro con Theo Hernandez e problemi fisici, praticamente a fine gara, anche per Alessandro Florenzi. Mister Pioli commenta così questo pari.

Su Mike Maignan

"Non conoscevo la statistica - che, dal 2015-16, avesse la maggior percentuale di rigori parati (31%, ndr) tra tutti i top5 campionati europei, ndr -. Sono numeri importanti ma non fanno altro che confermare la qualità, il valore e la forza del nostro portiere".

Su cosa sia mancato col Sassuolo

"Sicuramente è mancata lucidità, perché bisogna leggere meglio le situazioni, quello che l'avversario ti concede e non ti concede. Credo che siamo partiti molto bene nel 1° tempo, giocando bene, vivaci, brillanti e trovando buone combinazioni. Quando però il Sassuolo si è abbassato e non c'era spazio abbiamo avuto troppa frenesia, poco palleggio e poca qualità, soprattutto nei movimenti. Così la partita è diventata sporca, fallosa, e abbiamo trovato poco ritmo. Dal 70' in poi abbiamo giocato come se mancasse un minuto, sbagliando l'ultimo passaggio ed essendo poco lucidi. Avremmo dovuto tenere più consapevolezza di noi e dei nostri avversari. Vogliamo vincere le partite ma non dobbiamo perderci nella troppa frenesia".

Sull'atteggiamento difensivo del Sassuolo

"L'Atalanta l'abbiamo costretta noi ad abbassarsi, perché all'inizio abbiamo giocato bene in profondità. Anche oggi è stato così. Poi quando l'avversario si abbassa cambia la partita e anche il canovaccio tattico. Devi palleggiare di più, senza concedere ripartenze pericolose come oggi, e una squadra matura, come siamo noi, dovrebbe gestire meglio queste situazioni, lavorando con più qualità e scelte migliori. Oggi troppi giocatori sopra palla erano pronti ad attaccare la profondità: ne bastano 2-3, gli altri due avrebbero dovuto legare di più il gioco con qualche giocata tra le linee anche perché abbiamo qualità per farlo. La voglia di vincere, a volte, ti fa perdere tantissima lucidità. Non mi è piaciuta come sfida, perché ci vuole ritmo e invece si continua a fischiare tanto".

Sul CDK falso nove

"L'ho provato anche per questi motivi. Devo cominciare a gestire le forze dei giocatori. Purtroppo non aver avuto a disposizione Origi e Rebic ci ha impedito di fare cambi diversi, ma Charles De Ketelaere può fare anche il 9".

Sul derby con l'Inter

"I ragazzi sono già consapevoli delle difficoltà che abbiamo avuto oggi e del perché le abbiamo avute: questo è importante nella preparazione della prossima partita. Poi è vero che perdere troppo tempo nell'analizzare la partita appena finita non è nemmeno un mio obiettivo, perché il derby sarà tutt'altra sfida visto che l'Inter ha tutt'altro modo di giocare. La dovremo preparare dal punto di vista fisico, bisogna recuperare e prepararla bene. Ci conosciamo bene con l'Inter, ma la preparazione dovrà essere delle migliori possibili. Questo 0-0 non incide sul derby. Il derby è il derby, l'importanza della partita in sé la conosciamo e non dipende dalla classifica, peraltro dopo quattro giornate".

