"Leonardo è il capitano della squadra è un giocatore importante e come tutti gli altri va gestito, perché a 20 anni si hanno delle forze e a 30 delle altre. Lui è molto importante sia quando gioca che quando non gioca. E’ un uomo responsabile ed è un valore aggiunto”. Nella conferenza stampa pre Leonardo Bonucci, uno degli elementi della vecchia guardia e anche dei più bersagliati dalla critica. Nei giorni scorsi c’era chi ipotizzava la possibilità che la Juventus – visto anche il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 – potesse pensare di metterlo sul mercato: oggi però Romeo Agresti di Goal.com rilancia un’indiscrezione che stravolgerebbe completamente lo scenario e le prospettive sul futuro del 35enne difensore viterbese che rimarrà alla Juve e prolungherà il proprio contratto. ”. Nella conferenza stampa pre Juventus-Empoli Max Allegri ha parlato in questi termini di, uno degli elementi della vecchia guardia e anche dei più bersagliati dalla critica. Nei giorni scorsi c’era chi ipotizzava la possibilità che la Juventus – visto anche il contratto in scadenza il– potesse pensare di metterlo sul mercato: oggi però Romeo Agresti dirilancia un’indiscrezione che stravolgerebbe completamente lo scenario e le prospettive sul futuro del 35enne difensore viterbese che

Ad

BONUCCI-JUVE, RINNOVO IN ARRIVO

Serie A Juve, rivincita Rabiot: da partente a titolarissimo. E ora forse rinnova IERI ALLE 08:46

La relazione tra Leonardo Bonucci e la Juventus non terminerà a giugno 2024, o addirittura prima come alcuni avevano iniziato ad ipotizzare. Il capitano resterà infatti in bianconero per altre stagioni, grazie ad un prolungamento ulteriore del contratto. Niente cessione, il difensore ha intenzione di scrivere altre pagine di storia a Torino e la società sembra allineata. Come preannunciato da Romeo Agresti, infatti, nel prossimo futuro ci sarà la firma per il rinnovo. Le modalità sono ancora da definire, e saranno discusse dai dirigenti e l’entourage del giocatore. C'è chi ipotizza che Bonucci firmerà fino al 2025, spalmando l'attuale ingaggio e andando a percepire 4-5 milioni di euro. Staremo a vedere, tuttavia, una cosa è certa: Bonucci rimarrà.

Allegri spiega il calcio: "Ecco come è cambiato"

Serie A Bonucci giornalista per un giorno: "Derby spartiacque" 14/10/2022 ALLE 09:59