Calcio

Calciomercato, Spalletti: "Mercato Napoli ottimo ma siamo meno esperti e meno..."

SERIE A - Alla vigilia della sfida casalinga contro il Monza, Luciano Spalletti promuove la campagna acquisti allestita dalla società anche se non si sente mina vagante: "Siamo gli stessi di prima con meno esperienza, meno presenze in Champions, in nazionale, meno probabilmente personalità, c'è da lottare per riacquistarle quelle qualità che Koulibaly aveva...". (Credit canale Youtube Napoli)

00:02:01, 43 minuti fa