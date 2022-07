Yacine Adli verso il Milan. Il giocatore francese, classe 2000, dopo la conclusione del prestito al Bordeaux - 1 goal e 8 assist nell'ultima Ligue 1 - è pronto a prendersi uno spazio importante nel rapporto con la maglia rossonera, come testimoniato dall'intervista rilasciata a Milan TV: "Sono orgoglioso di unirmi a uno dei club più importanti al mondo, il migliore in Italia. Quando un club come il Milan ti chiama, non importa che giocatori ci sono, vuoi solo accettare e unirti a questo club. Il Milan è più grande di tutto e ciò che volevo era far parte di questo mitico club". Dichiarazioni d'amore diverso il. Il giocatore francese, classe 2000, dopo la- 1 goal e 8 assist nell'ultima Ligue 1 - è pronto a prendersi uno spazio importante nel club campione d'Italia in carica e ha idee molto chiare sulcon la, come testimoniato dall'intervista rilasciata a: "".

"L'ultima stagione col Bordeaux è stata complessa; in effetti lo sono stati gli ultimi tre anni, dal momento che sono arrivato in un momento molto complicato per il club girondino. Questo mi ha comunque aiutato a crescere come uomo e mi servirà per superare i problemi che arriveranno in futuro, ricordandomi di quegli anni e guardando sempre avanti". In circa tre stagioni e mezzo, tra Ligue 1 e Coppe nazionali francesi, Adli ha giocato complessivamente 104 partite col Bordeaux, realizzando 6 goal e distribuendo 16 assist per i compagni, rendendo al meglio quando schierato da trequartista.

Poi qualche parola al miele per i compagni, specie Bennacer: "Conosco bene Isma (Bennacer, ndr) perché condividiamo lo stesso agente e ci conosciamo a vicenda. Penso sia un ottimo giocatore, forse uno dei migliori centrocampisti attualmente. Quello che fa in campo è semplicemente fantastico, ma sono convinto che possa migliorare ancora per far arrivare il suo nome in tutto il mondo". Infine, due parole anche sulla sua collocazione tattica e sul poter giocare la Champions League: "Cercherò di adattarmi in qualsiasi posizione che voglia mister Pioli. Non ho preferenze, ho già giocato in diverse posizioni e la duttilità è proprio una delle mie migliori qualità, quindi cercherò di mantenerla. Giocare la Champions era il mio sogno d'infanzia. Quando comincia la sua carriera, ogni giocatore sogna di giocare in questa competizione. Sapere che prenderò parte alla Champions è un qualcosa di fantastico, però devo prepararmi a dovere per essere pronto".

