Caputo, che ha appena concluso la sua prima stagione con la maglia della Sampdoria dopo due stagioni al Sassuolo , potrà ora pensare in assoluta serenità al prossimo campionato con l'obiettivo di chiudere in doppia cifra di gol per il quinto anno di fila (nel 2021-22 il suo bottino in blucerchiato è stato di 11 reti).