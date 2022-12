Ministro dello Sport Andrea Abodi, che si è così espresso a Roma, braccato dai cronisti in Transatlantico: "Mi trovo in mezzo tra la procura e la procura federale. Non sono certo io a dire chi è colpevole e chi no. Però la cosa bella dello sport è che si può morire e rinascere. È successo a tante squadre, il Napoli, il Palermo e alla Juventus stessa che è andata in serie B. A costo di essere giudicato un pericoloso sognatore, credo che debba arrivare il momento della chiarezza e della responsabilità". Sono ormai trascorsi 10 giorni dal terremoto societario e dalle dimissioni di Andrea Agnelli , Pavel Nedved e gli altri membri del cda della Juventus e mentre le indiscrezioni sull’indagine proseguono , il titolo in borsa continua a perdere (stamattina in apertura di seduta il meno si assestava sul 3.7%) e il neo dg Scanavino inizia a definire la ‘nuova squadra’ che dovrà gestire il club in questo periodo di tempesta. In questi giorni caldi però arrivano anche le parole dell'istituzioni, in questo caso del, che si è così espresso a Roma, braccato dai cronisti in Transatlantico: "".

Abodi si è poi detto contrario alla dilazione dei debiti del sistema calcio: "Siamo contrari a delle norme ad hoc per le società sportive e di Serie A in particolare. Le società sportive rientrano nel novero delle imprese e non ci sono le condizioni per mettere a disposizione strumenti esclusivi. L'opinione pubblica non capirebbe".

