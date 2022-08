Ad

LO STREGONE DI POGBA

In tutta questa vicenda è coinvolto anche uno stregone, che secondo Mathias, sarebbe stato ingaggiato dal fratello per colpire Kylian Mbappé, il quale con la sua fama avrebbe rubato la scena della Francia allo juventino. Tuttavia, secondo i media francesi pare che Paul Pogba abbia smentito, in presenza degli investigatori, di aver provato a lanciare un incantesimo tramite un marabutto contro il compagno di Nazionale. Avrebbe invece ammesso di averlo ingaggiato per proteggersi dagli infortuni. Mathias ha presto replicato con l’ultimo video di martedì sera, evidenziando come sia impossibile che abbia pagato milioni di euro uno stregone per questo motivo, anche perché non ha funzionato (Pogba si è infatti rotto il menisco di recente). Chi ha ragione? Probabilmente nelle prossime settimane sapremo ancora di più.

LE CONDIZIONI DI POGBA

Il centrocampista della Juventus è in ritardo rispetto al previsto nel recupero dalla lesione al menisco che si è procurato in allenamento tra il 23 e il 24 luglio. Per non saltare il Mondiale, aveva deciso di non operarsi e di seguire un percorso di terapie conservative lungo cinque settimane. Così sarebbe dovuto tornare a disposizione per il match di Serie A dopo la prima di Champions. Dunque, per Juventus-Salernitana. Invece, non ha ancora iniziato la seconda fase, quella di lavoro differenziato sul campo perché il ginocchio non sta dando le giuste risposte. Allegri in conferenza stampa ha ammesso che potrebbe fare le prime corsette sul campo a partire dalla prossima settimana. Probabile che la Juventus abbia deciso anche per una maggiore prudenza.

Allegri: "Ottimo mercato. Pogba? Spero di riaverlo presto"

