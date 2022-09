Sta entrando nel vivo la ricerca da parte della famiglia Zhang di un investitore per l’Inter. Come riportato dal Sole 24 Ore, la novità sul tema giunge sull’asse Londra-Nanchino-New York. Dopo il mandato a Goldman Sachs infatti ra la famiglia proprietaria dell’Inter avrebbe affidato un secondo incarico alla banca d’affari statunitense Raine Group, la stessa che ha ceduto qualche mese fa il Chelsea del miliardario russo Roman Abramovich al gruppo di investitori rappresentato da Todd Boehly.

Come sottolinea il quotidiano, la banca d’affari americana, che ha sedi a New York, San Francisco, Los Angeles, London, Shanghai e Mumbai, ha un importante percorso nel calcio, dopo aver lavorato non solo sulla vendita del Chelsea, ma anche su quella del Manchester City. Per l’Inter pare chiara la ricerca di un investitore la cui provenienza è americana, cioè l’area dalla quale nei mesi passati è arrivato il maggior numero dei compratori per le squadre europee.

Secondo i piani della famiglia Zhang i riflettori erano puntati sulla ricerca di un socio di minoranza , che potesse portare nuove risorse, una strada che appare però complessa. Una situazione che pare essere cambiata nelle ultime settimane, magari anche per via di alcune pressioni dall’ambiente dei tifosi, che ha mostrato qualche risentitmento nei confronti della proprietà cinese . Dunque una famiglia Zhang che potrebbe essere pronta a lasciare, virando sulla scelta della cessione della maggioranza del club nerazzurro.

Il tutto però, ovviamente, dipenderà dalle eventuali nuove offerte. Il nodo resta la valutazione della società, che viste anche le recenti transazioni per la famiglia Zhang resta superiore al miliardo di euro. Il Milan, a fine agosto, è stato valutato 1,2 miliardi di euro nella transazione tra Elliott e RedBird. Una valutazione che secondo l’attuale proprietà dell’Inter si deve attestare a una cifra simile.

