Al Bentegodi il Milan ha ottenuto tre punti molto preziosi contro un Verona galvanizzato dall'arrivo del nuovo allenatore, che ha sostituito l'esonerato Gabriele Cioffi. Probabilmente i rossoneri hanno accusato un po' di stanchezza per i tanti impegni o magari il cambio sulla panchina degli scaligeri ha reso più difficile la preparazione della gara, visto che l'avversario era del tutto imprevedibile. Fatto sta che non sono riusciti ad imporre sempre il loro gioco, si è vista dell'incertezza oltre a tanta imprecisione. E così fino al fischio finale il risultato è stato in bilico, la formazione di Pioli ha infatti messo la testa avanti soltanto al minuto 81 con la penetrazione perfetta di Sandro Tonali, che ha concluso una lunga corsa con il primo gol stagionale. E poi si è barricata dietro, tentando di vanificare ogni offensiva dei gialloblu. Per le battute conclusive dell'incontro l'allenatore si è affidato a Malick Thiaw, che ha avuto la prima occasione con la maglia dei campioni d'Italia. Il tedesco è subentrato al posto di Rafael Leão, e si è piazzato in difesa. Lui a destra, Gabbia al centro e Tomori a sinistra, con Kalulu e Theo a completare il reparto. Dunque, un cambio modulo per non fare passare nulla. Mossa azzeccata. Il classe '01 arrivato in Italia dallo Schalke04 ha avuto un impatto impressionante sul match, subito decisivo con due salvataggi fondamentali su Depaoli e Djuric, con i quali ha messo in cassaforte il successo. 7 minuti più recupero (5 min abbondanti) di gloria per l'ultimo arrivato, a cui non sono tremate le gambe dall'emozione. Inutile a dirlo, è entrato alla velocità della luce nei cuori di tifosi, che ora lo venerano, anche per la pronuncia del cognome molto particolare, che come suono assomiglia al nostro "ciao" (Chauw). Alcuni lo vorrebbero subito titolare dalla prossima, viste anche le prestazioni non sempre convincenti di Gabbia, ma è sicuramente presto per promuoverlo. Come ci ha insegnato il Milan in questi anni, i giocatori vanno aspettati. Ogni cosa ha il suo tempo, però ora sappiamo meglio chi è Thiaw e abbiamo scoperto che non è affatto male.

LE SUE ORIGINI, IL PASSATO E IL PRESENTE

non è difensore sin da subito. Gioca infatti a centrocampo, come il suo idolo Yaya Touré, fino all’Under 19 dello Schalke04, dove il suo allenatore Norbert Elgert, che è anche una delle figure più importanti del settore giovanile del club, è il primo a credere veramente in lui ma sceglie di farlo arretrare. Sembra una buona idea, lui però mantiene il fiuto del gol (8 a fine di quella stagione). Nel vivaio di Gelsenkirchen arriva in realtà dopo diversi giri. In pochi anni veste le maglie di Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach prima di approdare nell’estate 2015 ai Minatori. Qui compie tutto il percorso dall’Under 16 fino alla Prima Squadra, dove fa l’esordio il 7 marzo 2020 in Bundesliga contro l’Hoffenheim. Vive sia l’anno della retrocessione che quello della promozione, nel quale è tra i protagonisti. E poi la chiamata del Milan, che ha puntato forte su di lui Tanganga e N’dicka. Il club rossonero lo aveva corteggiato già nel 2020 e aveva fatto i primi tentativi nell’estate 2021 e nel gennaio 2022. La svolta nell’estate appena conclusa con un’offerta da 5 milioni più 2 di bonus e il 10% sul margine della rivendita, che i tedeschi hanno scelto di accettare. Un’emozione unica per il calciatore del 2001, il quale arrivato a Milano aveva detto: “Appena è arrivata la chiamata l’ho detto ai miei genitori. Sono super orgoglioso di essere qui”. Per quanto riguarda la Nazionale, invece, tra le diverse opzioni a disposizione ha scelto da tempo la Germania, con cui si sta affermando in Under21. Malick nasce a Düsseldorf, in Germania, da padre senegalese di Dakar e madre cresciuta vicino ad Helsinki, in Finlandia. Decide sin da piccolo di fare il calciatore, come il papà che è stato portiere, ma. Gioca infatti a centrocampo, come il suo idolo, fino all’Under 19 dello Schalke04, dove il suo allenatore, che è anche una delle figure più importanti del settore giovanile del club, è il primo a credere veramente in lui ma sceglie di farlo arretrare. Sembra una buona idea, lui però mantiene il fiuto del gol (8 a fine di quella stagione). Nel vivaio di Gelsenkirchen arriva in realtà dopo diversi giri. In pochi anni veste le maglie diprima di approdare nell’estate 2015 ai. Qui compie tutto il percorso dall’Under 16 fino alla Prima Squadra, dove fa l’esordio il 7 marzo 2020 in Bundesliga contro l’Hoffenheim. Vive sia l’anno della retrocessione che quello della promozione, nel quale è tra i protagonisti. E poi la chiamata del, che ha puntato forte su di lui dopo aver rinunciato a Botman , e alle alternative. Il club rossonero lo aveva corteggiato già nel 2020 e aveva fatto i primi tentativi nell’estate 2021 e nel gennaio 2022. La svolta nell’estate appena conclusa con un’offerta da, che i tedeschi hanno scelto di accettare. Un’emozione unica per il calciatore del 2001, il quale arrivato a Milano aveva detto: “”. Per quanto riguarda la Nazionale, invece, tra le diverse opzioni a disposizione ha scelto da tempo la, con cui si sta affermando in Under21.

COME GIOCA E LE GERARCHIE NELLA FORMAZIONE DI PIOLI

Il numero 28, nonostante sia alto 194 cm, è molto reattivo, veloce ed atletico. E un po’ lo ha dimostrato proprio a Verona con la scivolata con cui ha alzato il muro su Depaoli, e con il guizzo per mezzo del quale ha piazzato il gambone tra la palla colpita da Djuric e la porta. E’ un ragazzo tranquillo, tempo fa del suo carattere disse: “La mia natura rilassata deriva dalle radici senegalesi e finlandesi”. Ovviamente il grande fisico è una delle caratteristiche principali, lo usa per opporre resistenza agli attaccanti avversari e lo sfrutta anche per emergere nei duelli aerei, in difesa e in attacco. Chi lo conosce bene sostiene che sia bravo anche in impostazione. Ha dichiarato di ispirarsi a Sergio Ramos e Joel Matip. Stefano Pioli, che lo stima anche per la duttilità, ha parlato così di lui: “È un giocatore di grande prospettiva, veloce, intelligente, buona tecnica, fisicità. È un ragazzo con le caratteristiche giuste per stare nel nostro gruppo”.

Malick Thiaw durante Verona-Milan - Serie A 2022-23 Credit Foto Imago

Gruppo nel quale però trovare spazio non è banale, ed infatti nelle prime 14 sfide stagionali è stato utilizzato solo per 13 minuti, considerando anche quelli di recupero. La formazione rossonera ha infatti meccanismi consolidati, che i nuovi possono fare loro solo trascorrendo tanto tempo a Milanello. Per questo, nell’emergenza dettata dalle assenze di Simon Kjaer, Davide Calabria, Alessandro Florenzi (e Theo per qualche settimana, ora rientrato), Pioli ha scelto comunque di dare un’opportunità a chi già è dell’ambiente da qualche stagione. E’ così tornato titolare Matteo Gabbia, che ha dato buone risposte contro la Juventus e ha sofferto a Verona. Lo ha preferito perché sa già bene come stare in campo.

Pierre Kalulu, Junior Messias e Malick Thiaw si prendono gli applausi della curva milanista al Bentegodi, Verona-Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

Tuttavia, l’avventura di Malick Thiaw al Milan è appena cominciata e lo zampino sulla vittoria contro l’Hellas gli consentirà di avere altre carte da giocare, probabilmente sempre a partita in corso, per il momento. Poi se scalerà le gerarchie, come capitato a Kalulu, lo scopriremo nei prossimi mesi. Molto probabilmente, in ogni caso, si rivelerà un affare a causa della spesa minima (7 milioni totali). Sarà lui l’ennesimo colpo di genio del duo Maldini-Massara?

