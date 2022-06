Maria Sole Ferrieri Caputi è pronta a entrare di nuovo nella storia del calcio italiano. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, la 31enne livornese diventerà nel corso della stagione 2022-23 il primo arbitro donna a dirigere una partita di Serie A. L'Aia dovrebbe ufficializzare la sua promozione nella giornata di domani (venerdì, ndr). Un salto di categoria piuttosto brusco, in considerazione del fatto che finora Ferrieri Caputi ha diretto solo 23 gare in Serie C.

Nella passata stagione, tuttavia, aveva già stabilito un primato: era diventata il primo direttore di gara donna ad avere arbitrato una partita con una squadra di Serie A ( Cagliari-Cittadellalla , valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia). Laureata in sociologia ed esperta in diritto del lavoro, Ferrieri Caputi nutre fin da giovanissima una passione per il calcio: basti pensare che si era iscritta al corso per arbitri a Livorno quando aveva solamente 16 anni. Durante quel Cagliari-Cittadella aveva annullato ben 3 gol (uno dei quali dopo check al VAR).