Stefano Tacconi. A 11 settimane da quel 23 aprile in cui fu vittima Ricorda poco di tutto ciò che ha vissuto negli ultimi concitati due mesi ma sa di aver vinto la partita più importante di tutta la sua vita,. A 11 settimane da quel 23 aprile in cui fu vittima di un’aneurisma cerebrale che lo ha costretto al ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Alessandria, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana ha raccontato in un’intervista al Secolo XIX.

"Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante. Non ricordo quasi niente; ho capito che sono stato tanto male, ma ora va molto meglio e voglio tornare a casa presto”, ha raccontato il portiere che dai primi di luglio, sta svolgendo un percorso di riabilitazione al centro di riabilitazione Borsalino, dove dovrà restare ricoverato per un mese e mezzo. I miglioramenti come racconta il figlio Andrea, però sono già estremamente confortanti: “Si alza da solo, cammina accompagnato e si muove con la sedia a rotelle; non si lamenta mai e vuole sempre fare qualcosa in più”.

Ad

Serie A Gravina lancia l'allarme: "Il calcio italiano perde 1 milione al giorno" UN' ORA FA

"Contento del ritorno di Pogba, Dybala? Felice se ne sia andato"

Inevitabile anche una battuta sull’amata Juventus che è sempre nei suoi pensieri: “Il ritorno di Pogba è positivo, perché un gran giocatore; meno male che Dybala è andato via”.

Pogba: "Dybala? Ero in vacanza con lui, gli ho detto di rimanere"

Serie A Minacce a Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce 18 ORE FA