Fiorentina-Inter rimarrà senza dubbio nella storia di questo campionato non solo per quanto avvenuto in campo, con la rocambolesca vittoria dei nerazzurri grazie a un gol di Mkhitaryan al 95' , ma anche per il burrascoso post partita. Partiamo dai fatti, o presunti tali. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe fatto sapere che i suoi dirigenti sarebbero stato oggetto di aggressioni verbali sulle tribune dello stadio Franchi durante la partita. Non solo. A fine gara, sempre secondo la versione del club nerazzurro, alcuni dirigenti viola avrebbero colpito con dei pugni la porta degli spogliatoi dell'Inter.

La rabbia della Fiorentina

Una ricostruzione che viene smentita in maniera secca dalla Fiorentina attraverso una nota ufficiale: "ACF Fiorentina smentisce categoricamente tutte le voci che attribuiscono al presidente Commisso o ad altri dirigenti viola comportamenti violenti avvenuti al termine della gara - si legge in un comunicato -. Il presidente Commisso alla fine della partita è semplicemente sceso all'interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il Mister e i ragazzi per l'ottima prestazione".

"Il presidente Rocco Commisso - prosegue il club viola - aspetta le scuse ufficiali da parte dell'Inter e del suo presidente Steven Zhang e di chi ha messo in giro queste notizie false, ristabilendo al più presto la verità".

