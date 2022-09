Cremonese-Lazio, match valido per la settima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Zini di Cremona domenica 18 settembre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Alvini e quella di Sarri.

Probabili formazioni

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meite, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Carnesecchi, Ghiglione, Bianchetti, Ndiaye

LAZIO (4-3-3): Provedel; Patric, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lazzari

CREMONESE-LAZIO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Cremonese-Lazio, domenica 18 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Cremonese e Lazio non si affrontano in Serie A dal 24 marzo 1996, quando a Cremona ebbero la meglio i padroni di casa: 2-1 con doppietta di Tentoni e gol di Negro.

La Cremonese ha vinto quattro partite contro la Lazio in Serie A (3N, 7P), contro nessuna squadra ha fatto meglio (quattro successi anche con Ascoli e Padova) – quella biancoceleste è anche l’avversaria contro cui i grigiorossi hanno realizzato più gol nel massimo campionato (16).

Dopo aver perso la prima partita casalinga contro la Lazio in Serie A, nel 1930, la Cremonese è rimasta imbattuta nelle successive sei, grazie a quattro successi e due pareggi; la squadra biancoceleste è quella contro cui i grigiorossi contano più successi interni nel massimo campionato.

Dopo una serie di quattro sconfitte la Cremonese ha pareggiato le ultime due gare disputate in Serie A; in sei delle precedenti sette stagioni nel massimo campionato i grigiorossi hanno ottenuto almeno tre punti dopo sette partite, fermandosi a due proprio nell’ultima disputata, la 1995/96.

Nelle prime sei partite di questo campionato la Lazio non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (3V, 2N, 1P), con una vittoria nella gara più recente, contro il Verona; l’ultima volta in cui i biancocelesti hanno ottenuto due successi consecutivi in Serie A è stata a maggio, contro Spezia e Sampdoria.

La Lazio ha pareggiato le ultime tre trasferte di Serie A e non arriva a quattro pari esterni consecutivi dal marzo 2016, quando raggiunse quota sei.

La Lazio è la squadra che in questo campionato ha subito più gol su calcio piazzato: quattro delle cinque reti concesse sono arrivate da fermo, tante quante nelle ultime 15 subite nello scorso campionato.

La Cremonese ha segnato quattro dei suoi cinque gol in questo campionato nel corso dei secondi tempi (gli ultimi tre nell’ultimo quarto d’ora di partita): l’80% del totale, percentuale record nel torneo in corso.

Cyriel Dessers ha tentato 18 conclusioni in questa Serie A e l’unico giocatore che ha effettuato più tiri senza ancora riuscire a segnare è Gerard Deulofeu (19); prima di passare alla Cremonese, l’attaccante grigiorosso aveva realizzato tre reti con 13 tiri con la maglia del Genk nel campionato belga 2022/23.

Il 56% degli assist di Sergej Milinkovic-Savic in Serie A sono stati per Ciro Immobile (23 su 41 ); tra i giocatori con più di 10 passaggi vincenti dal 2004/05, da quando il dato è disponibile per il massimo campionato, solo Nicolas Frey per Sergio Pellissier (64%) e Silvan Widmer per Cyril Théréau (58%) hanno mantenuto una percentuale maggiore per un singolo compagno – il centrocampista della Lazio, tuttavia, è quello che in assoluto ha fornito più assist per un altro giocatore (23).

