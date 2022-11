, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23 , si giocherà allo stadio Zini di Cremona martedì 8 novembre, alle ore 20:45. I rossoneri cercano i tre punti per tenere il passo del Napoli, mentre i padroni di casa vanno ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato. Vediamo quali sono le scelte dei due allenatore,