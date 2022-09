Cremonese-Sassuolo, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Zini di Cremona Domenica 4 settembre alle ore 12:30. Di fronte la squadra di Alvini e quella di Dionisi. Questa sarà la prima sfida in assoluto tra Cremonese e Sassuolo tra Serie A, Serie B e Coppa Italia; escludendo la sconfitta, per 0-3 a tavolino, contro il Pescara nel 2016 (2-1 per i neroverdi sul campo), il Sassuolo è rimasto imbattuto in tutte le ultime 11 sfide (8V, 3N) di massimo campionato contro una squadra mai affrontata in precedenza.

Probabili formazioni

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Carnesecchi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Defrel, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Antiste, Berardi, Müldür, Traoré

CREMONESE-SASSUOLO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Cremonese-Sassuolo, domenica 4 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 12:00.

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto le ultime due trasferte di Serie A giocate in Lombardia (v Milan e Inter): tanti successi in gare esterne contro avversarie di questa regione quanti quelli registrati nelle precedenti 11.

Il Sassuolo ha vinto 11 delle ultime 14 sfide di Serie A contro formazioni neopromosse (incluso l'1-0 contro il Lecce alla 2ª giornata di questa stagione) - completano il parziale un pareggio e due sconfitte.

La Cremonese ha perso ciascuna delle prime quattro gare stagionali per la prima volta in Serie A e potrebbe diventare (così come il Monza) la seconda formazione lombarda a registrare cinque KO nelle prime cinque nella competizione, dopo il Legnano nel 1951/52.

La Cremonese ha perso la sua prima partita casalinga di questo campionato (1-2 v Torino); nelle sue precedenti sette partecipazioni alla competizione, soltanto nel 1989/90 la squadra lombarda ha trovato la sconfitta nelle prime due gare stagionali in casa (in panchina Tarcisio Burgnich).

Il Sassuolo ha pareggiato ciascuna delle ultime due gare in Serie A; l’ultima volta in cui i neroverdi hanno impattato tre partite di fila nella competizione risale a dicembre 2019, contro Juventus, Cagliari e Milan.

Il Sassuolo ha vinto soltanto una delle ultime sette trasferte (2N, 4P) di Serie A: 3-1 contro il Bologna, lo scorso 15 maggio.

L’attaccante della Cremonese, David Okereke, già a segno contro il Sassuolo, il 23 ottobre 2021, potrebbe diventare il sesto giocatore nigeriano a realizzare 10 gol in Serie A, dopo Simy, Martins, Osimhen, Makinwa e Obinna (al momento è a quota nove gol nel massimo campionato italiano).

Con Domenico Berardi in campo il Sassuolo ha vinto il 36% delle gare in Serie A, guadagnando 1.4 punti di media - senza il classe ’94 la % di successi dei neroverdi scende al 23% con una media di 0.9 punti a gara.

L’attaccante del Sassuolo, Andrea Pinamonti, ha preso parte soltanto a due reti nelle ultime otto gare in Serie A contro squadre neopromosse (l’unica eccezione è una doppietta contro la Salernitana, all’Arechi, lo scorso 23 ottobre), dopo che aveva partecipato a quattro gol (due marcature, due assist) nelle precedenti quattro sfide contro queste avversarie nella competizione.

