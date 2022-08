Cremonese-Torino, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Zini di Cremona Sabato 27 agosto alle ore 18:30. Di fronte la squadra di Alvini e quella di Juric. La Cremonese torna a disputare una gara casalinga in Serie A per la prima volta dal 5 maggio 1996 (9610 giorni al calcio d’inizio). I grigiorossi sono imbattuti in casa contro il Torino in Serie A da tre partite (1V, 2N), dopo essere stati sconfitti in due delle prime tre occasioni (1V).

Probabili formazioni

Ad

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini

Serie A Roma-Cremonese, pagelle: Smalling al top, sorpresa Dessers 22/08/2022 ALLE 19:26

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castagnetti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Miranchuk, Zima

CREMONESE-TORINO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Cremonese-Torino, sabato 27 agosto, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

La Cremonese ha affrontato 12 volte il Torino in Serie A (3V, 4N, 5P), vincendo solo uno degli ultimi nove confronti nella competizione (3-0 in casa, il 18 dicembre 1994).

La Cremonese torna a disputare una gara casalinga in Serie A per la prima volta dal 5 maggio 1996 (9610 giorni al calcio d’inizio). I grigiorossi sono imbattuti in casa contro il Torino in Serie A da tre partite (1V, 2N), dopo essere stati sconfitti in due delle prime tre occasioni (1V).

Il Torino ha vinto tutte le ultime tre partite contro squadre neopromosse in Serie A (tutte in trasferta) e non fa meglio da novembre 2016 – aprile 2017: quattro, con Sinisa Mihajlovic in panchina.

La Cremonese ha perso l’ultima gara casalinga giocata nello scorso campionato di Serie B, contro l’Ascoli, e non subisce due sconfitte interne consecutive da dicembre 2020-gennaio 2021, contro Monza e Chievo.

La Cremonese ha perso nelle prime due gare di campionato: nei suoi precedenti sette tornei di Serie A non è mai uscita sconfitta in tutte e tre le prime gare della stagione.

Il Torino ha vinto le ultime tre trasferte di campionato, tra questa stagione e la scorsa; i granata non arrivano a quattro successi esterni di fila in Serie A dal 1946, quando toccarono il proprio record di cinque.

La Cremonese è la squadra che ha concesso più conclusioni agli avversari nelle prime due giornate di questo campionato (55), ma i lombardi hanno anche effettuato 27 tiri (nono dato del torneo in corso, quattro in più del Torino).

Paolo Ghiglione è, al pari di Federico Dimarco dell’Inter, uno dei due giocatori con più cross su azione tentati (12) in questi primi due turni di campionato.

Vlad Chiriches ha segnato cinque gol in Serie A, di cui due contro il Torino, uno con il Napoli nel dicembre 2016 e uno con il Sassuolo nell’ottobre 2020.

In questa Serie A solo Davide Frattesi (otto) conta più dribbling riusciti di Nemanja Radonjic (sei); solo Osimhen (13) e Dybala (nove) hanno tentato più conclusioni da dentro l’area di rigore del giocatore del Torino (sette) finora.

Fantacalcio: i consigli per la 3a giornata di Serie A

Serie A La Roma vince, ma perde ancora Zaniolo: 1-0 firmato Smalling 22/08/2022 ALLE 16:15