Cremonese-Udinese, match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Zini di Cremona domenica 30 ottobre alle ore 15:00. L'Udinese ha perso soltanto una delle otto sfide di Serie A contro la Cremonese (0-2 il 19 maggio 1985) - completano il quadro nella competizione due successi e cinque pareggi.

Probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Ascacibar, Meité, Valeri; Dessers, Okereke. All. Alvini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radu, Chiriches, Zanimacchia

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Becao, Buta, Masina

CREMONESE-UDINESE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Cremonese-Udinese, domenica 30 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Cremonese e Udinese tornano ad affrontarsi in Serie A a 9765 giorni di distanza dall'ultimo incrocio, datato 4 febbraio 1996, terminato 2-2 con la rete in extremis di Matjaz Florijancic.

L'Udinese ha perso soltanto una delle otto sfide di Serie A contro la Cremonese (0-2 il 19 maggio 1985) - completano il quadro nella competizione due successi e cinque pareggi.

La Cremonese è imbattuta in quattro partite interne di Serie A contro l’Udinese, grazie a un successo seguito da tre pareggi - quella friulana è infatti la squadra più volte affrontata in casa dai lombardi senza mai registrare sconfitte nel massimo torneo.

La Cremonese è rimasta una delle due squadre nei maggiori cinque campionati europei a non aver ancora trovato il successo in questa stagione (insieme all'Elche) - tutte le ultime tre formazioni senza successi dopo 11 gare stagionali di Serie A sono retrocesse a fine stagione (Verona 2015/16, Benevento 2017/18 e Chievo 2018/19).

L'Udinese ha perso l'ultima partita di campionato, contro il Torino, e potrebbe registrare due sconfitte consecutive nella competizione per la prima volta dallo scorso gennaio (nell'occasione contro Atalanta e Juventus).

Dopo lo 0-0 contro la Lazio alla 10ª giornata, l'Udinese potrebbe tenere la porta inviolata in due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta da luglio/agosto 2020.

L'Udinese è, con il Napoli, una delle due squadre che ha segnato più gol di testa nella Serie A in corso (sette), mentre nessuna squadra ne ha incassati più della Cremonese con questo fondamentale (quattro).

David Okereke ha esordito in Serie A proprio contro l'Udinese, quando vestiva la maglia del Venezia nell'agosto 2021 - l'attaccante classe '97 ha segnato entrambe le sue due reti nel campionato in corso in trasferta, e non trova il gol in casa nella competizione dallo scorso 16 gennaio, contro l'Empoli.

Gerard Deulofeu è il giocatore che ha registrato più movimenti palla al piede terminati con un'occasione creata per un compagno di squadra (13) - Roberto Pereyra è invece, al pari di Sergej Milinkovic-Savic, uno dei due giocatori che hanno chiuso più movimenti palla al piede con un assist (tre).

Gerard Deulofeu ha preso parte a sei reti nelle sue ultime sette sfide di Serie A contro formazioni neopromosse, grazie a cinque gol realizzati e un assist: lo spagnolo, tra tiri e occasioni create, ha messo lo zampino in 74 conclusioni nel campionato in corso, più di qualsiasi altro giocatore, seguito a quota 59 da Lautaro Martínez.

