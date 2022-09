Calcio

Critiche, Torreira, Spalletti, Vlahovic: Commisso "spara a zero" su tutti: il meglio della sua conferenza in 5 minuti

SERIE A - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è tornato a parlare in pubblico con una conferenza stampa. Tanti i temi toccati dal patron viola e per ciascuno dichiarazioni molto forti. Torna sulle critiche ricevute, elogia Amrabat, protegge la squadra, attacca Spalletti ed evidenzia la positività dell'affare Vlahovic, ceduto alla Juventus lo scorso gennaio per 75 milioni. Uno show totale.

00:05:36, 24 minuti fa