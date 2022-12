Calcio

Crozza-Andrea Agnelli fatto fuori dalla Juventus: "Sono l’Agnelli sacrificale"

JUVENTUS - Nella nuova puntata di "Fratelli di Crozza", in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Crozza/ Agnelli spiega come è stato fatto fuori dalla Juve: "Gli Agnelli son fatti così…fanno fuori anche gli Agnelli ed infatti io adesso sono l’Agnelli sacrificale!"

00:03:19, 8 minuti fa