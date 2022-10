sette gare in 22 giorni (cinque in campionato e due in Champions League). Il primo snodo fondamentale della stagione sarà la trasferta di Zagabria, in programma martedì alle 21: Il Milan di Stefano Pioli si prepara all'ultimo tour de force prima della sosta lunga dei Mondiali: i rossoneri disputeranno(cinque in campionato e due in Champions League). Il primo snodo fondamentale della stagione sarà la trasferta di Zagabria, in programma martedì alle 21: il Diavolo deve vincere per rimanere aggrappato alla qualificazione agli ottavi che manca dal 2014. Ecco perchè il suggestivo match casalingo contro il Monza sarà l'occasione per far rifiatare giocatori che fin qui sono stati impiegati praticamente sempre dal tecnico parmense, complici i tanti infortuni. Di seguito la probabile formazione del Milan:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, Diaz, Rebic; Origi. All. Pioli

Ad

Galliani: "Milan-Monza è la mia vita che mi scorre davanti"

Serie A Pioli: "Maignan out almeno fino a gennaio. Origi-Rebic? Può darsi" 21 ORE FA

Milan, un turno di riposo per gli stakanovisti

Nella sfida contro il suo passato (Adriano Galliani sarà sicuramente in tribuna, mentre la presenza di Silvio Berlusconi non è ancora certa e dipende ovviamente dagli impegni politici), il Milan dovrebbe tenere a riposo tre stakanovisti come Rafael Leao, Olivier Giroud e Pierre Kalulu (tra i tre solo il portoghese ha saltato, per squalifica, il Napoli). Pioli punta ad averli titolari e freschi contro la Dinamo Zagabria. Nei piani del tecnico c'era anche l'idea di far rifiatare Sandro Tonali, ma la febbre di Bennacer costringerà l'azzurro agli straordinari.

I recuperi e la prova turnover

A San Siro Origi potrebbe, dunque, esordire da titolare con la maglia del Milan dopo 99' da subentrato. L'ex attaccante del Liverpool sembra aver recuperato la forma dopo una partenza in rossonero difficile: a Verona sono arrivati segnali importanti in questo senso. Così come da parte di Rebic, autore dell'assist decisivo per Tonali: il croato e il belga potrebbero giocare insieme, con Ante che si riapproprierebbe della fascia sinistra e Divock pronto a giocare da unico riferimento centrale, mentre a destra si dovrebbe rivedere Messias, assente da un mese. In mediana, al posto di Bennacer, si scalda Tommaso Pobega che per ora ha sempre convinto quando è stato chiamato in causa. Dest, invece, ha la possibilità di riscattarsi dopo prestazioni altalenanti.

Simon Kjaer (assente dalla trasferta di Empoli in cui aveva subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra) che Charles De Ketelaere che torna dopo l'infortunio rimediato nel post Milan-Juventus. Il primo dovrebbe ritrovare la maglia da titolare (con una possibile staffetta con Malick Thiaw, Come annunciato nella consueta conferenza stampa della vigilia , Pioli recupera sia(assente dalla trasferta di Empoli in cui aveva subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra) cheche torna dopo l'infortunio rimediato nel post Milan-Juventus. Il primo dovrebbe ritrovare la maglia da titolare (con una possibile staffetta con Malick Thiaw, eroe del Bentegodi , al fianco di Tomori, che salterà Zagabria causa espulsione), mentre il secondo potrebbe entrare a gara in corso.

Da #PioliOut a Pioli is on fire: i 3 anni magici da allenatore del Milan

Serie A Milan-Monza: probabili formazioni e statistiche IERI ALLE 10:56