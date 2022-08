i New York Yankees della famiglia Steinbrenner - una delle più grandi franchigie di baseball in MLB e già comproprietaria della squadra di calcio della stessa città insieme al Manchester City - e il Main Street Advisors, fondo di investimento con sede a Los Angeles che ha tra i suoi investitori LeBron James. La star dell'NBA potrebbe quindi diventare presto azionista di minoranza della squadra campione d'Italia, anche se in maniera indiretta. Cardinale dovrebbe dare annunciare l'ingresso dei nuovi partner nella giornata di mercoledì 31 agosto e sarebbero stati proprio i legami di LeBron con il fondatore di RedBird, insieme ad altre importanti celebrità tra cui il produttore musicale Jimmy Iovine e l'artista Drake, a facilitare l'accordo. Non ci sarebbe solo RedBird nell'acquisizione del Milan, il cui closing è previsto a settembre per un affare complessivo da 1,2 miliardi di euro. Il Financial Times ha svelato i nomi degli altri due gruppi statunitensi pronti ad investire sui rossoneri a fianco del futuro proprietario Gerry Cardinale:- una delle più grandi franchigie di baseball in MLB e già comproprietaria della squadra di calcio della stessa città insieme al Manchester City - e, fondo di investimento con sede a Los Angeles che ha tra i suoi investitori, anche se in maniera indiretta. Cardinale dovrebbe dare annunciare l'ingresso dei nuovi partner nella giornata di mercoledì 31 agosto e sarebbero stati proprio i legami di LeBron con il fondatore di RedBird, insieme ad altre importanti celebrità tra cui il produttore musicale Jimmy Iovine e l'artista Drake, a facilitare l'accordo.

Di fatto, se questa operazione dovesse andare a termine, il Milan entrerebbe a far parte dello "YES Network" (acronimo che sta per Yankees Entertainment and Sport Network), un consorzio regionale specializzato nella trasmissione degli eventi sportivi. Pertanto si ipotizza che i match del club rossonero possano venire trasmessi negli Stati Uniti tramite questo canale.

