"Non molliamo mai. La stagione è ancora lunga. Siamo la Juve": Paul Pogba ha scritto questo messaggio in un momento davvero complicato per la Juventus. Intanto dalla Francia arrivano notizie circa la sua sicurezza personale.

Sotto scorta

Le Parisien, il calciatore sarebbe stato vittima di ripetuti tentativi di estorsioni e intimidazioni, al punto tale da finire sotto protezione da parte della polizia. La sua abitazione, infatti, sarebbe stata circondata dalle forze dell’ordine per garantire il più possibile la sua sicurezza. Continua il momento complicato nella vita e nella carriera del Polpo. I suoi problemi, infatti, non riguardano solo il campo (è fermo dopo un'operazione al menisco) ma anche la vita privata, sempre più al centro di un caso che ha fatto molto rumore e portato addirittura all’arresto del fratello Mathias insieme ad altre quattro persone coinvolte in questa oscura vicenda. Come riporta, il calciatore sarebbe stato vittima di ripetuti tentativi di estorsioni e intimidazioni, al punto tale da finire sotto protezione da parte della polizia. La sua abitazione, infatti, sarebbe stata circondata dalle forze dell’ordine per garantire il più possibile la sua sicurezza.

Pogba: "Tornare alla Juve è un sogno. Mi sento a casa"

