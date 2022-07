Giungono notizie drammatiche dall'Argentina circa le condizioni di salute di Daniel Passarella. L'ex difensore, campione del mondo da capitano con l'Argentina nel 1978 e oggi 69enne, sarebbe infatti affetto da due malattie neurodegenerative: il morbo di Parkinson e l'Alzheimer. Lo riporta il quotidiano argentino Olè secondo cui Passarella uscirebbe ormai raramente di casa per non correreb il rischio di dimenticarsi la strada per tornare. "Non è più il Passarella che conoscevamo. Ora è un altro Daniel", le parole di un amico del Caudillo (il soprannome dell'ex difensore) riportate da Olè.

Passarella è una vecchia conoscenza del calcio italiano: da giocatore ha indossato le maglie di Fiorentina Inter negli anni Ottanta, mentre da allenatore ha guidato con poca fortuna (e per sole 5 partite) il Parma nel 2001. Ha lasciato il mondo del calcio nel 2013 quando si era dimesso da presidente del River Plate.

