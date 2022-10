Nel convincente successo per 4-1 del Milan sul Monza a San Siro, i rossoneri devono fare i conti con il caso De Ketelaere. Il talento belga, arrivato quest'estate dopo una lunghissima trattativa di mercato con il Bruges, è entrato nel corso della ripresa per sostituire l'infortunato Brahim Diaz e nei minuti finali si è macchiato di un clamoroso errore sotto porta fallendo la rete del 5-1 con un goffo tentativo di deviazione al volo su servizio di Messias. Un liscio che non è passato inosservato e che evidentemente ha gettato nello sconforto il giocatore, ancora alla ricerca del suo primo col in maglia rossonera: a fine partita, infatti, De Ketelaere non ha partecipato insieme al resto dei compagni di squadra ai festeggiamenti con i tifosi e con la curva Sud (un rituale fisso dopo ogni vittoria a San Siro), ma ha preso subito la via degli spogliatoi lasciando il campo da solo e a testa bassa.