Dopo l'attacco diretto e le critiche di Leonardo Bonucci, è arrivata la replica di Matthijs De Ligt al nuovo capitano della Juventus. Il difensore del Bayern Monaco ha parlato al quotidiano olandese "De Telegraaf" e ha precisato che le sue parole dette nelle scorse settimane sull'esperienza in bianconero sono state travisate: "Ho solo detto che arrivare quarto con la Juventus non basta. Non è stato un attacco alla Juventus, anzi avrò sempre il massimo rispetto per questo club. Per me era solo un dato di fatto che nessuno poteva accontentarsi, che bisognava alzare l'asticella, me compreso! Forse è stato rilevato in modo errato".

Ho solo detto che arrivare quarto con la Juventus non basta. Non è stato un attacco alla Juventus, anzi avrò sempre il massimo rispetto per questo club

Bonucci aveva detto sull'olandese: "Alcune sue dichiarazioni lasciavano capire che non voleva restare alla Juventus. Però penso che alla base di tutto serva rispetto, il gruppo con cui è stato per tre anni gli è servito per crescere e la società ha investito su di lui. Gli auguro il meglio, però certe frasi dette in nazionale sono state poco carine".

Lo stesso De Ligt ha aggiunto, sottolineando l'importanza dell'esperienza in bianconero: "Non dimenticherò mai come i miei ex compagni di squadra mi hanno aiutato nel mio sviluppo come calciatore e come persona e a radicarmi nel club. In Louis van Gaal e Massimiliano Allegri, per la prima volta in carriera, ho avuto due allenatori che non mi hanno inserito nella formazione titolare. Prima di allora ho sempre avuto allenatori che erano miei fan. Alla Juventus ho imparato che tutto deve venire davvero da dentro di te".

