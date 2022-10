Dejan Stankovic sarà il nuovo allenatore della Sampdoria: dopo qualche giorno di attesa, il 44enne serbo ha trovato l'accordo con il blucerchiato. Manca solo l'annuncio - che arriverà verosimilmente nella giornata di mercoledì - dopo l'incontro con il suo agente Fali Ramadani: l'accordo è fino a giugno 2023 con opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza e relativi bonus. Il club blucerchiato ha deciso Daniele De Rossi e Claudio Ranieri, la scelta è caduta sull'ex allenatore della Stella Rossa che debutterà sabato in un delicato scontro salvezza contro un altro ex 'eroe del Triplete' come Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna. sarà il nuovo allenatore della Sampdoria: dopo qualche giorno di attesa, il 44enne serbo ha trovato l'accordo con il blucerchiato. Manca solo l'annuncio - che arriverà verosimilmente nella giornata di mercoledì - dopo l'incontro con il suo agente Fali Ramadani: l'accordo è fino a giugno 2023 con opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza e relativi bonus. Il club blucerchiato ha deciso di sostituire Marco Giampaolo dopo la sconfitta in casa per 3-0 contro il Monza : dopo aver sondato le opzioni, la scelta è caduta sull'ex allenatore della Stella Rossa che debutterà sabato in un delicato scontro salvezza contro un altro ex 'eroe del Triplete' come Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna.

"Mi ricordo la storia della grande Sampdoria - ha detto, durante il colloquio di ieri con il presidente Marco Lanna, come riportato dall'emittente tv ligure Primocanale - e avrei voluto essere in campo a Sofia nella semifinale di Champions League, ma ero troppo piccolo. Per me l'approdo alla Samp è un grande successo. La situazione non mi spaventa, mi basta la storia del club: sono contento dei giocatori a disposizione".

La carriera da allenatore

Dopo aver chiuso con il calcio giocato, il 4 giugno 2014 Stankovic entra nello staff tecnico dell'Udinese come vice di Andrea Stramaccioni; dopo due parentesi dirigenziali (club manager nell'Inter di Mancini e consulente di Aleksander Čeferin, presidente dell'UEFA), il 28 novembre 2019 entra a far parte dello staff tecnico del settore giovanile dell'Inter, ma il 21 dicembre successivo lascia l'incarico per essere ufficializzato come nuovo tecnico della Stella Rossa, in sostituzione di Vladan Milojević. In Serbia, vince tre campionati in tre anni e due coppe di Serbia. . Il 26 agosto 2022 si dimette dopo aver mancato per la terza volta la qualificazione alla Champions (eliminato dal Maccabi Haifa).

