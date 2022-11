"Sono scioccato. Dovrei conoscere meglio la situazione, ma è una cosa triste perché sono tutti amici, da Agnelli a Nedved. Abbiamo condiviso tante cose belle, li ho visti anche di recente. No, non è come nel 2006. Non credo che tutto questo avrà effetti sulla squadra, ma riguarda i dirigenti. È incredibile che una società storica come la Juventus debba vivere questi alti e bassi così drammatici. Sono iniziati con la Serie B, il momento peggiore della storia bianconera, ma poi ci sono stati nove scudetti di fila”. Alessandro Del Piero, ex capitano e leggenda della Juventus , ora inviato in Qatar per i Mondiali 2022, dopo l’intervento in diretta televisiva di qualche giorno fa è tornato a parlare dello scandalo che sta travolgendo la società bianconera , ma questa volta lo ha fatto con un media italiano: il Corriere della Sera.

Ad

È incredibile che una società storica come la Juventus debba vivere questi alti e bassi così drammatici

Serie A Allegri: "Tra me e Andrea Agnelli l'amicizia resta" 14 ORE FA

Legame fortissimo

“Ho passato vent’anni alla Juventus, sono stato in serie B e il legame con i tifosi è molto profondo, abbiamo attraversato qualsiasi tipo situazione, dalle più belle a quelle più difficili. È stato un grande viaggio e qualsiasi notizia sul club mi coinvolge molto. Sono triste”.

Ingresso in società?

“È molto presto per dirlo. Nessuno mi ha chiamato, non conosco il piano ma conosco bene il club. E a Torino ho ancora casa”.

Mondiale senza Italia: cosa si prova?

“Leggerezza, perché sei qui per vedere la squadra migliore e non c’è coinvolgimento emozionale. Ma mancano tensione ed energia. Non esserci per due edizioni di fila è assurdo. L’Italia non è qui perché non ha meritato di vincere le partite importanti, a differenza dell’Europeo”.

Mancini: "Raspadori non mi sorprende, per Zaniolo le porte sono aperte"

Tanto equilibrio

“Se non sei attento e preparato anche a livello psicologico, rischi. Alla Germania è andata di lusso che il Giappone non ha battuto la Costa Rica: hanno venti stelle e ha fatto gol quello più inaspettato. È la bellezza del calcio. E anche la sua tragicità”.

Il gesto tedesco di tapparsi la bocca per protesta

“Sono gesti forti e credo che ognuno sia in condizione di esprimere sé stesso nel modo migliore. Questa è una piattaforma di grande visibilità, che diventa una opportunità per andare ovunque”.

Dalla B al Qatar in 6 mesi: Füllkrug, il "9 vero" che tiene in vita la Germania

Messi e la responsabilità

“La Copa America sembrava una liberazione, adesso hanno raddrizzato una situazione complicata, ma devono ancora vincere la prossima. Adesso vediamo l’ultimo atto anche di qualche altro ragazzotto che ha fatto abbastanza bene». (Si riferisce a Ronaldo, ndr).

Il Brasile senza Neymar e il rodeo di falli

“Il Brasile ha il talento per andare avanti anche senza di lui. Ma per vincere secondo me deve averlo in campo. Falli? È una battaglia che facevo già ai miei tempi, ma era peggio allora: oggi i campioni mi sembrano tutelati. I pestoni portano al giallo, una volta erano il benvenuto in campo. Quindi non esageriamo”.

Ha consigli per quell’altro "ragazzotto"?

“Non dico niente, anche se so dove va…”.

Estupiñán, il terzino "dai 4 polmoni" che può far comodo alla Juventus

Serie A Juve, viaggio nell'era Andrea Agnelli: il costo di tornare grandi IERI ALLE 07:36