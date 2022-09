Milan-Inter alle 18, Lazio-Napoli alle 20,45. I cambi di Simone Inzaghi vennero impugnati persino da Hakan Calhanoglu. Stefano Pioli traslocò dal ciglio del baratro (meno sette) a una romanzesca rampa di lancio (meno uno). Altro che febbre del sabato sera. Molto di più: un febbrone da cavallo, un trittico da manicomio. Fiorentina-Juventus alle 15,Lazio-Napoli alle 20,45. Proprio il derby orientò il braccio di ferro per l’ultimo scudetto . Era il 5 febbraio, lo stava dominando l’Inter ben oltre il gol di Ivan Perisic. In tre minuti, diconsi tre, una doppietta di Olivier Giroud sfigurò la trama e sabotò la storia.persino da Hakan Calhanoglu(meno sette) a una romanzesca rampa di lancio (meno uno).

I ritmi fachireschi che il Mondiale d’autunno e il ritorno delle coppe europee impongono, non offrono riferimenti che non siano ambigui e insidiosi. Il Diavolo è passato dal 2-0 facile al Bologna al secondo pareggio in trasferta, 0-0 con il Sassuolo dopo l’1-1 di Bergamo. L’Inter, da parte sua, era reduce dal "Sarri ball" della Lazio (1-3). Ha domato in contropiede la Cremonese (3-1), terza preda di safari non certo spericolati (Lecce, Spezia).

Nello spiegare il momento del Milan ci si aggrappa alle rotazioni, eccessive, del mister. E’ sempre così: il turnover viene pesato sui risultati, e mai prima, sulle analisi. Non lo trovate un po’ vigliacco? E chissà come sarebbe andata se Mike Maignan non avesse neutralizzato il rigore di Domenico Berardi. La somma di mezze punte non sempre fa "la" punta. A maggior ragione se Zlatan Ibrahimovic bivacca ai box e la coppia Ante Rebic-Divock Origi non è disponibile.

La manovra, cascata o rigagnolo in base agli scrosci di Theo Hernandez, va registrata e spalmata. Mancano i blitz di Sandro Tonali; Rafael Leao deve imparare a essere più famelico sotto porta. Quando decolla, applausi a curve unificate. Bello, ma non basta.

Fuori Ibra e fuori Romelu Lukaku. Il loro testa a testa in un derby di coppa, ai tempi di Antonio Conte e Christian Eriksen, fece il giro del mondo e spaccò il Paese come succederà il 25 settembre nelle urne. Un gran brutto esempio. No: uno spettacolo gladiatorio. L’Inter si coccola le reti di Lautaro Martinez, già tre, e lo smalto balistico di Nicolò Barella, riemerso dai fumi dell’Olimpico. Il Milan ha recuperato Simon Kjaer, il guerriero che, agli Europei, "capì" per primo il cuore matto e piatto di Eriksen. E la tragedia diventò risurrezione.

I battesimi di Champions (martedì Salisburgo-Milan, mercoledì Inter-Bayern) non credo che condizioneranno l’approccio. Una volta, il calcio d’agosto serviva da palestra. Oggi, porta in dote a settembre già quattro turni. Il Milan ha appena sdoganato Charles De Ketelaere, il cui sinistro altro non invoca che un impiego costante. I cingolati di Franck Kessié proprio ornamentali non erano. Scritto che al posto di Lukaku utilizzerei Edin Dzeko, l’Inter procede per scosse, ha già incassato cinque gol, vive delle sgommate di Denzel Dumfries, conscia che la partenza di Perisic ha scatenato un dibattito a sinistra, con Federico Dimarco promosso e Robin Gosens rimandato (ma non bocciato).

L’ordalia coinvolge le proprietà. Addio al fondo Elliott, da mercoledì il Milan è tutto della Red Bird di Gerry Cardinale, con tanto di Yankees e sua maestà LeBron James in "squadra". All’Inter, viceversa, Suning ha "prestato" in extremis Francesco Acerbi a Inzaghi. Era il minimo: o il massimo?

Veniamo da una stagione che, di stracittadine, ne ha distribuite addirittura quattro. In campionato, 1-1 e 2-1 per il Milan. In coppa, 0-0 e 3-0 per l’Inter. E allora, fuoco alle polveri.

