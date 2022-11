Juventus e Inter, che attraversano fasi differenti ma in comune hanno una rimonta da compiere per provare a rimettersi lo Scudetto sul petto. Sono tre match imperdibili. Per i tanti talenti che si daranno battaglia, per lo scontro tra allenatori rinomati, e anche perché si prefigurano come dei potenziali turning-point per le formazioni coinvolte e per le sorti del campionato. In particolare Il programma della 13^ giornata di Serie A è particolarmente succoso. Il sabato offre già uno scontro al vertice tra Atalanta e Napoli , rispettivamente seconda e prima della classe. La domenica poi si infiamma con il derby di Roma che divide la capitale tra giallorossi e laziali e che è solito regalare sorprese. Infine, il palinsesto si conclude in bellezza con il big match serale che propone la rivalità più sentita del nostro calcio. All’Allianz Stadium si sfidano così, che attraversano fasi differenti ma in comune hanno una rimonta da compiere per provare a rimettersi lo Scudetto sul petto. Sono tre match imperdibili. Per i tanti talenti che si daranno battaglia, per lo scontro tra allenatori rinomati, e anche perché si prefigurano come dei potenziali turning-point per le formazioni coinvolte e per le sorti del campionato. In particolare il derby d’Italia ha la posta in palio più alta. I bianconeri possono sprofondare oppure rimettersi in carreggiata con entusiasmo e maggiori certezze. I nerazzurri, al contrario, hanno l’occasione di acquisire ancora più spinta ma rischiano al contempo di tornare nel tunnel di negatività. Un pareggio allontanerebbe entrambe dalla testa, ma non troppo.

PERCHÉ LA JUVE NON PUÒ PERDERE

22 e i nerazzurri a 24. Eppure, per gli uomini di Allegri il derby d’Italia rappresenta davvero l’ultima chiamata. In questo avvio di stagione non hanno infatti ingranato e settimana dopo settimana hanno visto la vetta della classifica sempre più distante. Prestazioni poco convincenti, vittorie quasi solo contro le "piccole", e diverse delusioni. Un gioco lento e deficitario, nuovi acquisti assenti o quasi ininfluenti, calciatori non valorizzati, gli infortuni come costante, e si potrebbe andare avanti ancora ad elencare i mali. E’ più semplice usare un’immagine: la Juventus del secondo ciclo di Allegri è una luce flebile che ogni minimo inconveniente è capace di spegnere. Ha ancora tempo però, non troppo a dire il vero, per invertire la tendenza e mandare una seria candidatura per i titoli per i quali è in competizione. Quella luce flebile può diventare finalmente un fuoco possente con un successo contro i rivali storici, che a questo punto è un risultato abbastanza obbligato. Lo è anche per il morale. Juventus e Inter sono separate da due punti, i bianconeri si trovano ae i nerazzurri a 24. Eppure, per gli uomini di Allegri il derby d’Italia rappresenta davvero l’ultima chiamata. In questo avvio di stagione non hanno infatti ingranato e settimana dopo settimana hanno visto la vetta della classifica sempre più distante. Prestazioni poco convincenti, vittorie quasi solo contro le "piccole", e diverse delusioni. Un gioco lento e deficitario, nuovi acquisti assenti o quasi ininfluenti, calciatori non valorizzati, gli infortuni come costante, e si potrebbe andare avanti ancora ad elencare i mali. E’ più semplice usare un’immagine: la Juventus del secondo ciclo di Allegri è una luce flebile che ogni minimo inconveniente è capace di spegnere. Ha ancora tempo però, non troppo a dire il vero, per invertire la tendenza e mandare una seria candidatura per i titoli per i quali è in competizione. Quella luce flebile può diventare finalmente un fuoco possente con un successo contro i rivali storici, che a questo punto è un risultato abbastanza obbligato. Lo è anche per il morale. L’eliminazione dalla Champions League con cinque sconfitte nelle sei sfide della fase a gironi è una macchia che rimarrà in evidenza fino al prossimo anno, a meno di imprese in Italia o in Europa già nel breve periodo.

Allegri: "In Champions prestazioni bruttissime, brucia essere fuori già ora"

Il Napoli viaggia ad una velocità supersonica, è primo indisturbato, ed ha già un margine di 10 lunghezze sui bianconeri. Per lo Scudetto bisogna fare i conti con i partenopei, dunque non c’è spazio per ulteriori errori. Quali sono le chance di vittoria della Juventus domenica? Non tantissime. Il rendimento di Allegri contro le big, da quando è tornato, non fa ben sperare. 1 vittoria su 17 incontri, veramente un bilancio pessimo. E l’Inter è in ottima forma. Dovrebbero però tornare Vlahovic, Di Maria e Bremer. E non va dimenticato che in questo quadro di instabilità, la Vecchia Signora è riuscita lo stesso sin qui ad avere la difesa migliore del campionato (7 gol subiti) e la terza in Europa dopo Barcellona e Benfica considerando le dieci principali leghe del nostro continente (fonte: OPTA). Per realizzarle deve rimettersi all’opera subito, e quindi continuare la striscia positiva in Serie A (ora è a 3 vittorie consecutive con clean sheet) nei tre match che restano da giocare prima della lunga sosta per i Mondiali. Un’interruzione che Allegri sembra aspettare come l’acqua nel deserto. Se non altro perché si augura di riprendere a gennaio con l’infermeria vuota e quindi soprattutto con un Chiesa in più , e magari pure con Pogba. Due che non possono aspirare a risolvere tutti i problemi (oggi sono troppi per chiunque) ma tra averli a disposizione e non averli c’è sicuramente una differenza. Altre cadute in questo finale del primo spezzone di campionato potrebbero però rendere inutili i loro ritorni, e cancellare definitivamente il nome della Juventus tra le pretendenti allo Scudetto, anche se non matematicamente sia chiaro.viaggia ad una velocità supersonica, è primo indisturbato, ed ha già un margine di 10 lunghezze sui bianconeri. Per lo Scudetto bisogna fare i conti con i partenopei, dunque non c’è spazio per ulteriori errori. Quali sono le chance di vittoria della Juventus domenica? Non tantissime., da quando è tornato, non fa ben sperare. 1 vittoria su 17 incontri, veramente un bilancio pessimo. Eè in ottima forma. Dovrebbero però tornare. E non va dimenticato che in questo quadro di instabilità, la Vecchia Signora è riuscita lo stesso sin qui ad avere(7 gol subiti) e la terza in Europa dopoconsiderando le dieci principali leghe del nostro continente (fonte: OPTA).

ALLEGRI NEI BIG MATCH DAL 2021-22

Partita Risultato Juventus-Milan (19/9/21) 1-1 Milan-Juventus (23/01/22) 0-0 Milan-Juventus (08/10/22) 2-0 Inter-Juventus (24/10/21) 1-1 Inter-Juventus (12/01/22) 2-1 d.t.s. Juventus-Inter (03/04/22) 0-1 Juventus-Inter (11/05/22) 2-4 d.t.s. Napoli-Juventus (11/09/21) 2-1 Juventus-Napoli (06/01/22) 1-1 Villarreal-Juventus (22/02/22) 1-1 Juventus-Villarreal (16/03/22) 0-3 Juventus-Chelsea (29/09/21) 1-0 Chelsea-Juventus (23/11/21) 4-0 PSG-Juventus (06/09/22) 2-1 Juventus-Benfica (14/09/22) 1-2 Benfica-Juventus (25/10/22) 4-3 Juventus-PSG (02/11/22) 1-2

PERCHÉ ANCHE L’INTER NON PUÒ PERDERE

24 punti, due in più. La compagine guidata da Simone Inzaghi, infatti, sembra aver trovato la quadra, e dopo il primo mese e mezzo di dolori, anche inaspettati, ha rialzato la testa in Italia con quattro successi consecutivi, tutti maturati segnando almeno due reti. Lo ha fatto anche in Europa Barella (già a 5 reti in Serie A), Lautaro e Brozovic e Lukaku si sono rivelate meno pesanti del previsto. Il tecnico poi era ad un passo dall’esonero, o perlomeno Helenio Herrera. E sicuramente sa come fare, visto che dall’aprile 2016 (da quando ha esordito in A con la Lazio), è quello che ha sconfitto più volte i bianconeri: 7 vittorie in 18 incontri. I nerazzurri si trovano in una situazione migliore rispetto ai bianconeri, e non solo perché davanti in classifica con, due in più. La compagine guidata da Simone Inzaghi, infatti, sembra aver trovato la quadra, e dopo il primo mese e mezzo di dolori, anche inaspettati, ha rialzato la testa in Italia con quattro successi consecutivi, tutti maturati segnando almeno due reti. Lo ha fatto anche in Europa ottenendo il pass per gli ottavi di Champions ai danni del Barcellona . In particolare le due sfide contro i blaugrana sono state la dimostrazione che l’Inter c’è, è presente e ha le carte in regola per togliersi altre soddisfazioni in questa stagione. Sono emersi i leader tecnici e caratteriali di questa formazione.(già a 5 reti in Serie A), Calhanoglu stanno giocando in modo sublime e le assenze prolungate degli imprescindibilisi sono rivelate meno pesanti del previsto. Il tecnico poi era ad un passo dall’esonero, o perlomeno era stato messo fortemente in discussione , ed invece si è rimesso saldamente al comando della truppa. Domenica può acquisire ancora più stima da parte dei tifosi, diventando il secondo allenatore nella storia dell’Inter a vincere due volte a Torino contro la Juventus, come. E sicuramente sa come fare, visto che dall’aprile 2016 (da quando ha esordito in A con la Lazio), è quello che ha sconfitto più volte i bianconeri: 7 vittorie in 18 incontri.

Tuttavia, nonostante il morale alto, l’Inter ha la pressione addosso. Perché ha perso tutti i big match giocati in campionato in queste prime giornate (Lazio, Milan, Roma) quindi deve lanciare un segnale diverso, che sarebbe in linea con quanto mostrato nell’ultimo periodo, soprattutto in campo europeo. La crisi è il passato ma può tornare ad essere parte del presente. Le quattro sconfitte incassate (c’è anche quella contro l’Udinese) tra agosto e inizio ottobre infatti non lasciano spazio ad altri passi falsi. Soprattutto per il rendimento costante del Napoli. Per credere nella rimonta, è necessario tenere il ritmo. Con un ko all’Allianz Stadium i nerazzurri potrebbero ritrovarsi addirittura a -11 dai partenopei, se Kvara e compagni espugnassero Bergamo. Sarebbe un duro colpo, e aldilà di quale sarebbe la reazione, undici punti in 25 giornate sarebbero davvero difficili da recuperare. Anche per l’Inter, che è sicuramente competitiva. Lo dicono i nomi e lo dicono le prestazioni, quelle recenti e quelle della passata stagione.

