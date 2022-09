Fake news’. Due semplici parole corredate da un emoji inequivocabile. Angel Di Maria disinnesca con una stories su Instagram il caso fatto rimbalzare dalla stampa argentina e che ha mandato in subbuglio molti club di Serie A, in questa pausa delle Nazionali, riaprendo l’eterno dilemma riguardo a come si competeranno, a novembre, i giocatori indiziati a prendere parte al ’. Due semplici parole corredate da un emoji inequivocabile.disinnesca con una stories su Instagram il caso fatto rimbalzare dalla stampa argentina e che ha mandato in subbuglio molti club di Serie A, in questa pausa delle Nazionali, riaprendo l’eterno dilemma riguardo a come si competeranno, a novembre, i giocatori indiziati a prendere parte al Mondiale negli impegni a ridosso della partenza per il Qatar. Ma facciamo ordine e ricostruiamo la vicenda.

L’indiscrezione di Doble Argentina: Scaloni chiede ai big di saltare l’ultima di campionato

Doble Amarilla che ha svelato come il ct Lionel Scaloni Ad accendere il caso ci ha pensato la testata argentinache ha svelato come il ct Lionel Scaloni abbia chiesto ai propri giocatori di provare a ottenere un turno di riposo nell'ultimo week-end precedente alla sosta per il Mondiale (in programma il 12-13 novembre) per anticipare la partenza dei convocati di qualche giorno e preparare meglio il gruppo per la rassegna in Qatar che scatterà ufficialmente il 20 novembre. Secondo l’articolo di Doble Amarilla ad avanzare la richiesta sarebbe i giocatori con una lettera approvata da Afa e Comnebol. Il rumors ha ovviamente avuto grande eco perché se fosse confermato costringerebbe svariati club a dover rinunciare per un turno a diversi pezzi da 90. L’Inter contro l’Atalanta, ad esempio, dovrebbe fare a meno a Lautaro Martinez e Correa, la Juventus contro la Lazio non potrebbe contare su Paredes e Di Maria, la Roma dovrebbe rinunciare nel match col Torino di domenica 13 novembre a Dybala mentre la Fiorentina nella trasferta di San Siro contro il Milan a Nico Gonzalez. Insomma un bel problema...

Di Maria disinnesca il rumors: "Falso"

A chiudere sul nascere questo polverone, che avrebbe originato convulse polemiche fra club e Nazionali e riacceso i veleni sulla scelta della FIFA di far giocare il Mondiale in inverno, quando i campionati e le coppe europee sono in pieno svolgimento, ci ha pensato però Di Maria che ha bollato l’indiscrezione come falsa. Caso chiuso dunque? Per ora sì ma da qui a novembre manca un mese e l’impressione è che il tema tornerà, volente o nolente, d’attualità.

