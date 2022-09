Prima dell’inizio della stagione, l’Inter aveva firmato un accordo quadriennale con Zytara e Digitalbits , che da sponsor di manica era divenuto così main sponsor per. Tuttavia, la società dell’imprenditore Al Burgio non sta adempiendo ai pagamenti , per via di un crollo verticale subito dalla criptovaluta (circa del 98% in meno di un anno!). I nerazzurri hanno deciso allora di togliere lo sponsor dalle maglie della squadra femminile e da quelle della Primavera, oltre che dalle sue piattaforme ufficiali e dai tabelloni pubblicitari. Secondola situazione non è destinata a cambiare, si va verso una frattura inevitabile e quindi versoe il club proverà a trovare un altro partner, anche se è difficile che un’altra azienda sia disposta ad investire gli stessi soldi a stagione in corso. Inoltre, Nike dovrà stampare un nuovo lotto di maglie e togliere dal mercato quelle “vecchie”. Il danno d’immagine quindi è importante. Ed è forse il motivo per cui l’Inter ha atteso gli sviluppi del rapporto con Digitalbits. Cambiare ora è comunque l’unica via percorribile.