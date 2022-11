Ad

SOLO PRODEZZE CONTRO IL BOLOGNA

Il numero 32 dell’Inter ha incantato la gente presente a San Siro mercoledì sera con due capolavori. Nel primo tempo con un calcio di punizione, tanto contestato da Thiago Motta, ha portato i nerazzurri sul 2-1. Un tiro forte, quasi rasoterra che ha colto di sorpresa l’estremo difensore rossoblu. Che il difensore della Nazionale abbia grandi doti balistiche non lo scopriamo però ora. Già in passato lo aveva dimostrato, ad esempio al Marassi contro la Sampdoria nella scorsa Serie A. In quel caso si trattò di una conclusione potente e precisa nell’angolino alto, all’incrocio dei pali. Il secondo gol di Dimarco, con cui ha siglato la prima doppietta in carriera con l’Inter, ha invece lasciato tutti di stucco. Già il primo tempo sarebbe valso il prezzo del biglietto ma lui ha deciso di offrire uno spettacolo aggiuntivo al suo popolo. Così, pronti via nel secondo tempo ha lasciato tutti di stucco con il gol del 4-1. Innanzitutto perché ha cominciato l’azione da destra, stravolgendo completamente lo spartito. Poi la sterzata in area è da vero centravanti, ricorda quasi Diego Milito. Per non parlare della realizzazione con il sinistro. Giù il cappello.

I NUMERI DELLE ULTIME DUE STAGIONI DI DIMARCO

Presenze Gol+assist 21/22: 42 21/22: 2+5 22/23: 18 22/23: 3+2

DIMARCO PROTAGONISTA NELLA SUA SQUADRA DEL CUORE

Nato a Milano, in centro, e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Federico Dimarco incarna i colori nerazzurri. Tifoso da sempre, con il sogno di giocare un giorno in Prima Squadra. Ha però dovuto attendere parecchio tempo prima di trovare spazio. Svariate esperienze in prestito. Ascoli (in Serie B), Empoli, Sion, Parma ed Hellas Verona: queste le tappe intermedie prima che la dirigenza scegliesse di non farlo più partire. L’esordio in Serie A con il Biscione, in verità, lo aveva già vissuto il 31 maggio 2015 contro l’Empoli. Giusto qualche minuto. Poi ha dovuto fare la gavetta altrove. Solo dal 2021/22, in seguito ad una stagione di alto livello con Ivan Juric in gialloblu, è stato considerato pronto. Simone Inzaghi lo ha inserito stabilmente nelle rotazioni. E nella scorsa annata ha collezionato ben 42 presenze, seppur la maggior parte da subentrato. Immediatamente è entrato nel cuore del suo pubblico, perché rappresenta l’interismo. Non si risparmia mai. Per grinta, dedizione e attaccamento alla maglia non è secondo a nessuno. Ma un po’ alla volta si è preso la scena, e il posto da titolare, anche per colpi da fuoriclasse. Un mancino così educato, bisogna ammetterlo, non si trova ovunque.

ORMAI STABILMENTE ESTERNO DI CENTROCAMPO

Perisic o il ricambio per uno tra Bastoni e De Vrij. Dietro però, viste le prestazioni non sempre al top dei titolari, ha trovato più spazio anche dal 1’. Il nuovo anno ha modificato le gerarchie. La partenza di Perisic non è stata coperta con un nuovo acquisto, soprattutto perché era stato preso Gosens a gennaio. Il tedesco, tuttavia, è apparso sottotono così il posto in fascia è rimasto vacante. Il tecnico ha provato inizialmente a mantenere Dimarco nei tre difensori (vedi le sfide contro Lecce, Cremonese, Torino e altre), testandolo però anche largo a sinistra. E alla lunga si è affermato come esterno di centrocampo. Così ad oggi sono 6 le presenze nel trio e 12 (il doppio) nei 5 della mediana. E, soprattutto, da Lazio-Inter, Roberto Mancini. Il c.t. ha cambiato modulo per gli ultimi due match di Nations League e ha piazzato Dimarco esterno sinistro nel 3-5-2. La collocazione in campo di Dimarco è stata variabile nella scorsa stagione. Sono state maggiori, di poco, le volte che Simone Inzaghi lo ha schierato braccetto nel trio di difesa. Più in generale, è stato la riserva a partita in corso dell’insostituibileo il ricambio per uno tra. Dietro però, viste le prestazioni non sempre al top dei titolari, ha trovato più spazio anche dal 1’. Il nuovo anno ha modificato le gerarchie. La partenza dinon è stata coperta con un nuovo acquisto, soprattutto perché era stato presoa gennaio. Il tedesco, tuttavia, è apparso sottotono così il posto in fascia è rimasto vacante. Il tecnico ha provato inizialmente a mantenere Dimarco nei tre difensori (vedi le sfide contro Lecce, Cremonese, Torino e altre), testandolo però anche largo a sinistra. E. Così ad oggi sono 6 le presenze nel trio e 12 (il doppio) nei 5 della mediana. E, soprattutto, da Inter-Roma del 1° ottobre , in cui ha pure segnato, non si è più spostato da quel ruolo. Non è determinante quanto Perisic ma sta crescendo, partita dopo partita e potrebbe far dimenticare il croato. Difficilmente arretrerà. Perché ha dei difetti nella fase difensiva, che a volte emergono anche ora quando da quinto è chiamato a fare delle diagonali (vedi le sue peggiori partite: Fiorentina-Inter ). Inoltre, Simone Inzaghi non può rinunciare alle sue accelerazioni, al suo piede raffinato sia nei cross che nelle conclusioni, e perché sia un valore aggiunto in fase offensiva lo deve far partire qualche metro più avanti. Lo ha capito anche. Il c.t. ha cambiato modulo per gli ultimi due match di Nations League e ha piazzato Dimarco esterno sinistro nel 3-5-2. L’Italia ha vinto entrambe le gare , con due clean sheet, ha guadagnato il pass per le final four e il nerazzurro è stato protagonista proprio come nel suo club. Con gol, grinta, corse e piedi fatati.

LE PAGELLE DI DIMARCO 2021/22 DI EUROSPORT

Partita Voto vs Lecce 6,5 vs SPEZIA 6 vs Lazio 5,5 vs CREMONESE 6 vs Milan 6 vs BAYERN 6 vs TORINO 5,5 vs Viktoria Plzen - vs Udinese 5,5 vs ROMA 6,5 vs BARCELLONA 7 vs Sassuolo 5,5 vs Barcellona 5,5 vs SALERNITANA 6,5 vs Fiorentina 5 vs VIKTORIA PLZEN 7,5 vs SAMPDORIA 6,5 vs Bayern - vs Juventus 6 vs BOLOGNA 8

