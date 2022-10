Duvan Zapata è stato protagonista di un curioso inconveniente riportato dalle cronache delle pagine locali di Bergamo del Corriere della Sera. Il centravanti colombiano dell’Atalanta - che proprio quest’oggi ha svolto l’intera seduta d’allenamento con il gruppo di Gasperini e domenica contro la Lazio, sarà a disposizione del tecnico di Grugliasco (almeno per la panchina) – è stato fermato bloccato all’ingresso di Fideuram, private banking con sede in piazza Matteotti a Bergamo, da un uomo della security della sua banca.

Il 31enne bomber della Dea, entrato nell’edificio in tuta e con una felpa col cappuccio, è stato respinto dall’addetto alla sicurezza che gli avrebbe intimato un ‘Dove pensa di andare?’. Il dialogo sarebbe L’attaccante ha provato a identificarsi, spiegando chi fosse e perché volesse entrare. Il dialogo è proseguito per qualche istante, fino all’intervento del responsabile della banca che ha risolto l’equivoco risolvendo il qui pro quo: “Duvan è un nostro cliente, ma la security non lo poteva sapere. Gli addetti stavano semplicemente facendo il loro lavoro, garantendoci un servizio di vigilanza in un interspazio tra l’ingresso e la strada”.

Ad

Serie A Atalanta-Sassuolo 2-1, pagelle: Soppy, due assist d'oro 15/10/2022 ALLE 21:03

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Maignan di nuovo ko: infortunio al polpaccio per il portiere del Milan 3 ORE FA