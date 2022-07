Multiproprietà nel nostro calcio? Tutto concesso, per il momento. Il Consiglio federale della FIGC, infatti, ha approvato la proroga della scadenza oltre la quale estendendola fino all'inizio della stagione 2028/29. Quattro stagioni in più, insomma, visto che il termine precedente era fissato al 2024/25. ? Tutto concesso, per il momento. Il Consiglio federale della FIGC, infatti, ha approvato laoltre la quale sarà vietato possedere due club , anche di categorie diverse,. Quattro stagioni in più, insomma, visto che il termine precedente era fissato al 2024/25.

Una decisione che ha fatto contenta Aurelio e Luigi De Laurentiis, presidente rispettivamente di Napoli e Bari, che hanno dato la notizia con una nota congiunta. "La modifica approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in materia di multiproprietà è un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del calcio investendo ingenti risorse economiche. Siamo soddisfatti e contenti di questa modifica e desideriamo ringraziare tutto il Consiglio Federale, ed in particolare il Presidente della Federazione Gabriele Gravina, per l’impegno e la volontà manifestata in questa occasione Abbiamo già comunicato alla Federazione che rinunceremo al ricorso presentato nei giorni scorsi al Collegio di Garanzia dello Sport e ad ogni altra azione anche di natura risarcitoria, perché riteniamo sia arrivato il momento di aprire una pagina nuova per il calcio italiano fondata sulla fattività e sullo spirito di collaborazione".

