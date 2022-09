Milan-Napoli, big match della 7ª giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio San Siro si è concluso col punteggio di 1-2 , maturato grazie alle reti di Politano su rigore, Giroud e Simeone, tutte nel secondo tempo. Con questo risultato i partenopei restano al comando della classifica a 17 punti insieme all'Atalanta, facendo cadere a -3 i rossoneri. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le valutazioni a caldo di Marco Domenichini, vice-allenatore di Spalletti e oggi al suo posto in panchina per la squalifica del tecnico toscano, prese dai microfoni di Dazn.

Domenichini: "Sbagliato i primi 20 minuti, poi abbiamo dimostrato voglia di vincere"

"È stata una partita difficile contro un ottimo Milan. Abbiamo sbagliato i primi 20', non riuscivamo a far girare la palla. Poi ci siamo riusciti, abbiamo trovato sbocchi e la situazione è migliorata. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato in qualche occasione, ma tutto sommato la squadra ha dimostrato carattere e voglia di vincere. Siamo contenti".

Su Spalletti

"Cosa ha detto Spalletti a fine match? Ce l'aveva con qualche giocatore che non aveva fatto quello che voleva fare. Era contento, ma rimproverava determinate cose che secondo lui avevano sbagliato".

Sulla squadra

Anguissa, che lo ripone tra i nuovi leader di questa È riuscito a tirar fuori quel qualcosa in più da trasmettere alla squadra. La crescita però è generale, quel qualcosa in più lo stanno dando tutti e si riesce a compensare la personalità che abbiamo perso". Parole lodevoli del vice allenatore del Napoli nei confronti di, che lo ripone tra i nuovi leader di questa squadra rivoluzionata in estate: "".

Sul confronto tra Raspadori e Simeone in attacco: "Raspadori è uno da palleggio, viene incontro, è bravo a smistare. Invece Simeone attacca più la profondità, va a pressare. Il mister ha ritenuto oggi di giocare con Raspadori perché voleva fare più palleggio, specie all'inizio, anche se poi non ci siamo riusciti. Sono due calciatori importanti, possono essere determinanti anche se non giocano dall'inizio".

Infine un commento anche sul giovane Alessio Zerbin, preferito a Lozano nella ripresa: "È un giocatore a tutta fascia, ha dimostrato che può fare molto bene, sa anche difendere e avevamo bisogno anche di copertura. Loro poi giocavano coi trequarti lì, bisognava scambiarsi la posizione. Abbiamo preferito far entrare lui senza nulla togliere agli altri".

Sulle avversarie in campionato

"Squadre più forti di noi in Serie A? Sicuramente ci saranno. Noi giochiamo ogni domenica per fare il massimo, poi pian piano vediamo cosa si può fare. Sicuramente stiamo facendo bene, ma siamo una squadra giovane e bisogna lavorare tanto. Ci sono anche parecchi nuovi".

