e ora è ufficiale: l'Atalanta dovrà fare a meno di uno dei suoi perni in difesa per questo campionato. Il 32enne argentino era stato trovato positivo durante un blitz a sorpresa della Nado durante una sessione di allenamento pochi giorni prima del ritiro prestagionale ed era stato immediatamente sospeso. I risultati del campione B sono stati effettuati presso il laboratorio antidoping di Roma e hanno riscontrato nuovamente tracce della sostanza illegittima.

Il giocatore dell'Atalanta ora finisce sotto processo sportivo da parte del Tribunale Nazionale Antidoping e l'argentino può chiedere entro sette giorni di essere interrogato o mandare memorie difensive, nella speranza di avere prove necessarie che neghino ogni responsabilità dell'argentino. Non è escluso infatti che Palomino abbia assunto la sostanza involontariamente: il clostebol è infatti uno steroide anabolizzante derivato del testosterone che si trova principalmente in alcune pomate cicatrizzanti e sono molti i casi noti di sportivi che in passato hanno avuto grane per questo. Il più recente ad esempio riguarda il cestista Riccardo Moraschini , ormai prossimo a scontare i 12 mesi di squalifica nonostante abbia provato in tribunale di aver avuto una contaminazione indiretta.