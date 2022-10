Un anno fa, alla decima, la classifica recitava: Milan e Napoli 28, Inter 21, Roma 19, Atalanta 18, Lazio 17, Juventus e Fiorentina 15. Oggi si presenta così: Napoli 26, Atalanta 24, Milan 23, Lazio e Udinese 21, Roma 19 (in attesa del posticipo di Marassi, con la Sampdoria), Inter 18, Juventus 16.

Nel rodeo che il Napoli sta cavalcando con la bellezza del gioco , al di là degli sprechi e degli errori che ne hanno scortato la vittoria sul Bologna, il Milan è sempre lì, a tre punti: quelli persi, a San Siro, proprio nel faccia a faccia con lo squadrone di Luciano Spalletti. È stata dura, al Bentegodi . Perché il «primo» Verona di Salvatore Bocchetti ricordava, nel coraggio e nell’aggressione sistematica, i corsari di Ivan Juric e Igor Tudor. E perché il Diavolo veniva dal k.o. con il Chelsea. L’Europa non fa sconti. Lascia ruggini, semina chiodi.

E’ stata una partita gagliarda, risolta dall’hombre che stava per uscire, Sandro Tonali. Verona gli porta bene: la doppietta dell’8 maggio moltiplicò le tracce di scudetto. Ci sono state occasioni su entrambi i fronti: una, clamorosa, ciccata da Olivier Giroud e la traversa di Roberto Piccoli. Il tabellino era stato orientato dagli autogol di Miguel Veloso, su affondo di Rafael Leao, e di Matteo Gabbia, su tiro di Koray Gunter (al quale verrà comunque attribuita la paternità).

Il Verona ha perso per aver cercato di vincere. Il Milan ha vinto per la stoffa dei singoli e il carattere che lo sorregge anche quando non riesce a governare. Cruciali sono stati i cambi. Con il «ritiro» di Simone Verdi, l’Hellas ha smarrito qualità nelle transizioni. Ismael Bennacer e Tommaso Pobega hanno garantito a Stefano Pioli un centrocampo più guerriero del reparto che ruotava attorno a Rade Krunic, Brahim Diaz e al timido Yacine Adli. L’assist a Tonali l’ha servito Ante Rebic, il sostituto di Brahim Diaz, mentre Divock Origi, sdoganato al posto di Giroud, ha offerto peso, malizia, sponde.

Senza dimenticare che, nella sarabanda finale, è stato l’ennesimo panchinaro - Malick Thiaw - a murare un paio di insidiose pallottole, dopo che Pioli aveva ordinato di passare a tre. Micidiale in avvio, Leao si è affievolito alla distanza. E’ la lama che taglia le difese, più «discesista» rispetto a Khvicha Kvaratskhelia, che è più «slalomista». Tonali, classe 2000, è ormai un «tuttocampista» che imposta, graffia e, appena può, attacca lo spazio e detta il lancio, merce rara sulle bancarelle domestiche. Per il Milan, Champions a parte, si tratta della terza vittoria consecutiva, introdotta dal 3-1 di Empoli (non meno tribolato del 2-1 scaligero) e dal 2-0 alla Juventus (per paradosso, più facile).

Non è ancora il Milan che rimontò l’Inter e le sfilò il titolo, è un Milan che Pioli sta cercando di gestire fra infortuni e ingorghi di calendario. Disordinato, se non addirittura spezzato, ha imparato a soffrire, a spremere preziose stampelle persino dai limiti. E se c’è da chiudersi a chiave, si chiude. Solo per necessità, mai per scelta. Riesumare Zlatan Ibrahimovic dall’archivio può sembrare un esercizio sin troppo vintage. A 41 anni è fuori e, temo, ci sarà sempre meno. E’ il totem che spinse il Milan sulla luna. Tutti, anche Pioli. Lo si può surrogare esclusivamente a rate, per staffette, un po’ Giroud e un po’ Rebic, con la catena di sinistra - Leao, Theo Hernandez - che continua a indicare la meta.

Il Barcellona è caduto al Bernabeu, il Manchester City ad Anfield: e così, per la cronaca e per la storia, il Milan resta l’unica squadra imbattuta in trasferta nei campionati più «cool» d’Europa (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna) in tutto il 2022. Un dato che fa capire, non già se e cosa si vincerà, ma perché si è vinto.

